Operação investiga descumprimento de bloqueio de contas no Ceará

Polícia Federal deflagrou a Operação Underlayer, desdobramento da Operação Underhand, para apurar o descumprimento de medidas judiciais de bloqueio de contas bancárias / Crédito: Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) deflagrou, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), nessa quinta-feira, 30, a Operação Underlayer, um desdobramento da Operação Underhand, para apurar o descumprimento de medidas judiciais de bloqueio de contas bancárias no Ceará por parte de investigados ligados a esquema de desvio de recursos públicos relacionados a emendas parlamentares. Os crimes investigados incluem peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com a PF, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Ceará, nas cidades de Canindé, Eusébio e Fortaleza. Também foram cumpridos uma intimação para pagamento de fiança como medida cautelar substitutiva da prisão e três mandados de busca pessoal.

Entre os alvos da operação, estavam o deputado federal Júnior Mano (PSB-CE) e o prefeito Carlos Alberto Querioz, o Bebeto do Choró (PSB), foragido há dez meses. Na época, os agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão contra o deputado em mais de uma localidade, incluindo o apartamento funcional que o parlamentar tem em Brasília, a residência no Ceará e o gabinete dele na Câmara dos Deputados. Mano nega qualquer envolvimento com as práticas citadas na investigação. Ao todo, 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Brasília, no Distrito Federal, e no Ceará, nas cidades de Fortaleza, Nova Russas, Eusébio, Canindé e Baixio. Também foi determinado o bloqueio de R$ 54,6 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas.