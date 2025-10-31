Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre Benedito Bizerril, referência da advocacia no Ceará

Morre Benedito Bizerril, militante contra a Ditadura e referência da advocacia trabalhista no CE

Militante político e advogado, Bizerril foi preso e torturado em 1973 na chamada "casa dos horrores", em Maranguape, e deixou um legado de coragem, ética e defesa dos direitos humanos
Autor Bianca Mota, Taynara Lima
Autor
Bianca Mota, Taynara Lima Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Morreu na madrugada desta sexta-feira, 31, Benedito de Paula Bizerril, aos 78 anos, advogado, ex-vice-presidente do PCdoB no Ceará e histórico militante das lutas democráticas no Estado. De acordo com a família, o militante político faleceu de causas naturais. 

O velório ocorrerá neste sábado, 1°, de 9h às 16h, no Mausoléu do Jardim Metropolitano. A celebração ecumênica está prevista para ocorrer às 11h30min.

Nascido em São Benedito, na Serra da Ibiapaba, Bizerril tem uma trajetória marcada pela resistência à ditadura militar. Em 1973, em uma casa de campo em Maranguape — posteriormente reconhecida como a “casa dos horrores” — o advogado foi torturado por integrar o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que fazia oposição e contestava os militares.

Leia mais

Bizerril tornou-se referência na advocacia trabalhista, fundando e presidindo a Associação dos Advogados Trabalhistas do Ceará (Atrace) e atuando junto a sindicatos de diversas categorias. Também teve participação intensa na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Ceará (OAB-CE), na Comissão de Direitos Humanos e no Conselho Estadual de Segurança Pública.

Pela integridade e compromisso social, recebeu diversas homenagens, entre elas a Medalha José Martins Rodrigues, considerada a mais alta comenda da OAB Ceará, concedida apenas a personalidades cuja trajetória de vida representa o ideal ético e democrático da advocacia.

A honraria, entregue a Bizerril em fevereiro de 2024, foi aprovada pelo Conselho Pleno da instituição e homenageia aqueles que dedicaram décadas à defesa intransigente dos direitos humanos, da justiça social e do Estado Democrático de Direito.

Também foi agraciado com a Medalha Advogado Padrão Dr. Edgar Cavalcante de Arruda, concedida a profissionais com mais de 30 anos de exercício ético e irrepreensível da advocacia.

PCdoB

Bizerril ingressou no PCdoB em 1966 e ocupou a vice-presidência do partido. A sigla prestou solidariedade aos familiares e amigos do advogado e destacou o legado deixado por ele. 

“O Partido Comunista do Brasil – PCdoB – do Ceará se despede de um dos seus mais valorosos e destacados militantes e dirigentes, o camarada Benedito de Paula Bizerril, carinhosamente chamado de ‘Bené’ [...] Os seus camaradas se despedem dele com muita dor, prometendo manter erguida a bandeira do socialismo e do PCdoB, bandeira que Benedito carregou com orgulho e que honrou em uma existência impecável”.

O ex-senador e Secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, Inácio Arruda (PCdoB), também relembrou a trajetória de Bizerril e desejou que a memória e exemplo do advogado “sigam nos guiando na defesa da democracia, da justiça e dos direitos do povo".

“Militante histórico do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), foi uma das vozes mais ativas na construção de um projeto democrático e popular para o Ceará e para o Brasil. Sua atuação combativa, tanto no campo jurídico quanto na militância partidária, marcou gerações e contribuiu para fortalecer as instituições e a consciência social em nosso estado”, escreveu. 

Acompanhe as últimas notícias no O POVO News:

Assista também clicando aqui.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar