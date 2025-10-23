PPA de Fortaleza tem previsão de R$ 70,5 bi para os próximos 4 anos

O texto do PPA de Fortaleza foi aprovado em primeira discussão, na quarta-feira, 22, segue para a segunda votação e, posteriormente, para a redação final e sanção / Crédito: Luciana Melo/Câmara Municipal de Fortaleza

O Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 encaminhado pela prefeitura de Fortaleza ao legislativo municipal apresenta um aumento de R$ 28 bilhões na previsão orçamentária em comparação com o plano anterior de 2022-2025, saindo de uma previsão orçamentária de R$ 42,5 bilhões para R$ 70,5 bilhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

O documento estabelece metas, indicadores e limites orçamentários para as ações municipais dos próximos quatro anos, definindo como serão aplicados os recursos e quais áreas terão prioridade. O texto foi aprovado em plenário junto com as emendas, em primeira discussão, na quarta-feira, 22, e segue agora para a segunda votação, quando será novamente apreciado pelos vereadores. Concluído esse trâmite, o projeto será submetido à redação final e, em seguida, encaminhado ao Executivo para sanção e publicação no Diário Oficial do Município. Segundo informou a Prefeitura de Fortaleza, a metodologia de elaboração do PPA 2026-2029 - chamado de Planejamento Integrado - difere do anterior porque foi concebida pela atual gestora, Carolina Monteiro, titular da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão de (Sepog). “Construímos o PPA dentro de uma metodologia inovadora que conecta de verdade os diferentes instrumentos de planejamento, indo além do que a legislação exige, discutindo efetivamente com a população e também com a própria gestão, com cada órgão do Município. Fomos desde o Plano de Governo, passando pela construção de Planejamentos Estratégicos setoriais, ouvindo a população nos Fóruns Territoriais, e detalhando, em parceria com os órgãos, o Projeto de Lei Orçamentária (LOA) e os Planos de Compras Anuais (PCA), já oriundos desse PPA", explica Carolina.

Na Saúde, estão previstos investimentos de R$ 19 bilhões, representando 27% do total. Os recursos serão direcionados à redução da fila de cirurgias e exames do SUS, ampliação do projeto Girassol, ao fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e à criação do Programa de Atenção à Saúde da Mulher, dentre outras propostas. Na Educação, o valor será de R$ 18,4 bilhões (26%). Entre as projeções estão: a ampliação do ensino integral com atividades diversificadas; a oferta de oficinas culturais e esportivas; a construção de novas escolas e creches; e a criação de espaços multiuso, como quadras, salas de vídeo e áreas de recreação. De acordo com Câmara Municipal, o PPA foi elaborado em diálogo com a sociedade e com participação de secretarias municipais, com ênfase em uma metodologia integrada. Foram realizadas 35 oficinas de Planejamento Estratégico e 39 fóruns territoriais presenciais, além da disponibilização de uma plataforma virtual, que permitiu a participação popular.