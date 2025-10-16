Câmara pune Inspetor Alberto por associar PT a facção

Vereador Inspetor Alberto é do PL. / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou, nesta quinta-feira, 16, uma advertência ao vereador Inspetor Alberto (PL), por um vídeo em que o parlamentar associa o Partido dos Trabalhadores (PT) a uma facção criminosa. A votação ocorreu no plenário. Foram 21 votos favoráveis à punição e oito votos contrários.

No início deste mês, o Conselho de Ética da CMFor decidiu que Alberto deveria ser advertido por escrito, após associar o PT a facções criminosas. Após a decisão do colegiado, o tema foi encaminhado ao plenário votada em plenário. O relatório no Conselho de Ética foi de autoria do vereador Luciano Girão (PDT). Não houve pedido de vistas ou objeção na ocasião. A advertência notifica a infração do vereador e, em caso de reincidência, poderá pesar uma nova punição. Veja como votaram os vereadores ADAIL JÚNIOR (PDT) SIM ADRIANA GERONIMO (PSOL) SIM AGLAYLSON (PT) SIM BELLA CARMELO (PL) NÃO BENIGNO JÚNIOR (REPUBLICANOS) SIM BRUNO MESQUITA (PSD) SIM CARLA IBIAPINA (DC) NÃO VOTOU CHIQUINHO DOS CARNEIROS (PRD) SIM CLAUDIO LIMA (AVANTE) SIM DR. LUCIANO GIRÃO (PSB) NÃO VOTOU DR. VICENTE (PT) SIM ESTRELA BARROS (PSD) SIM GABRIEL AGUIAR (PSOL) SIM GARDEL ROLIM (PDT) NULO IGOR NOGUEIRA (MOBILIZA) SIM INSPETOR ALBERTO (PL) NÃO IRMÃO LEO (PROGRESSISTAS) NÃO VOTOU JANIO HENRIQUE (PDT) NÃO VOTOU JORGE PINHEIRO (PSDB) NÃO JULIERME SENA (PL) NÃO JUNINHO AQUINO (AVANTE) SIM LEO COUTO (PSB) NÃO VOTOU LUIZ SÉRGIO (PSB) SIM MARCEL COLARES (PDT) NULO MARCELO MENDES (PL) NÃO MARCELO TCHELA (AVANTE) SIM MARCOS PAULO (PROGRESSISTAS) NÃO VOTOU MARI LACERDA (PT) SIM NILO DANTAS (PRD) SIM PAULO MARTINS (PDT) NÃO VOTOU PP CELL (PDT) NÃO PRISCILA COSTA (PL) NÃO PROF.ª ADRIANA ALMEIDA (PT) SIM PROFESSOR AGUIAR TOBA (PRD) SIM PROFESSOR ENILSON (CIDADANIA) SIM RAIMUNDO FILHO (PDT) NÃO VOTOU RENÊ PESSOA (UNIÃO BRASIL) SIM RONALDO MARTINS (REPUBLICANOS) NULO SOLDADO NOELIO (UNIÃO BRASIL) NÃO TIA FRANCISCA (PSD) NULO TONY BRITO (PSD) NULO WANDER ALENCAR (AGIR) SIM WELLINGTON SABÓIA (PODEMOS) NULO Pelo que Inspetor Alberto será advertido O vereador do PL foi denunciado pelo PT de Fortaleza devido a declaração feita durante a sessão de 6 de fevereiro deste ano. Durante votação de requerimento para realizar sessão solene em comemoração pelos 45 anos do PT, ele exibiu o vídeo de um homem que acusa o partido de ser relacionado a facção criminosa. "O que vocês acham do PT, vocês que vão votar esse requerimento para homenagear um partido que é eleito pelas facções. É justo? Botem a mão na consciência de vocês", afirmou na ocasião.

No vídeo exibido por Alberto, o homem ainda correlaciona facções a candidatos de esquerda e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Para vocês vereadores que forem votar nesse requerimento, prestem atenção no que esse rapaz vai falar”, disse o vereador na ocasião. Sessão marcada por confusão A fala provocou intensa discussão naquela sessão. O parlamentar foi rebatido pela vereadora Mari Lacerda, líder do PT na Casa, que anunciou a representação na Comissão de Ética e sinalizou pedido de cassação do parlamentar. “O queremos nessa Casa é que um vereador irresponsável seja cassado. É um absurdo quem se vale da democracia, para ter um mandato, não entender que fazer acusações criminosas compromete o exercício do Parlamento. Nós da bancada do PT não toleraremos", encerrou.

Outros vereadores entraram na discussão para repreender Alberto ou criticar o requerimento em alusão ao aniversário do PT. Gabriel Aguiar (Psol) apontou comportamento reincidente do Inspetor e defendeu a responsabilização do vereador. “Eu, pessoalmente, vou falar com o presidente Leo Couto porque queremos ver isso andando agora (o pedido de cassação) (...) Se ouvirmos esses absurdos, de qualquer que seja o partido, ou ameaças a candidatos e acharmos que isso é engraçado, brincadeira, baixamos o nível. Tem que pedir o microfone para debater segurança, infraestrutura, meio ambiente”, defendeu. Bella Carmelo (PL) se posicionou contra o pedido por uma sessão solene e acusou o PT de estar mudando o país “para pior” e não para melhor. "O que a gente tem que homenagear e comemorar? O que esse partido tem feito?”, questionou, lembrando “escândalos de corrupção”. A vereadora pediu votação nominal e disse que não há motivo para homenagear o PT. Por fim, provocou: "Lula devolve o Brasil para os brasileiros, volta para a cadeia".

Jorge Pinheiro (PSDB) entrou na discussão alegando questão de ordem, apontando ser “vedado ao vereador desviar-se da matéria em debate quando estiver com a palavra ou aparteando, sob pena de ter o uso da palavra cassado”, disse citando o regimento. “Tirando a vereadora Bella, que apresentou debate voltado à discussão, os outros não o fizeram. A discussão é sobre a sessão solene, não sobre o Inspetor Alberto”, pontuou, solicitando que a presidência interrompesse caso a discussão envergasse por caminho diferente do previsto. Escalada Em dado momento, a vereadora Adriana Gerônimo (Psol) discursava, quando se referiu ao Inspetor. Jorge Pinheiro e Priscila Costa (PL) começaram a falar ao mesmo tempo e a confusão se instalou, com os parlamentares de oposição afirmando que o regimento estava sendo desrespeitado. Os microfones foram cortados por um momento, mas a discussão seguiu mesmo assim.