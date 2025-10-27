TRE-CE afasta inelegibilidade do suplente de deputado Audic Mota

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará afastou nessa terça-feira, 21, a condenação de inelegibilidade do suplente de deputado estadual e assessor especial de Desenvolvimento Regional do Ceará, Audic Mota (MDB) / Crédito: Junior Pio/Assembleia Legislativa do Ceará

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidiu, por unanimidade, afastar a condenação de inelegibilidade do suplente de deputado estadual e assessor especial de Desenvolvimento Regional do Ceará, Audic Mota (MDB). Em julho deste ano, Mota se tornou inelegível por oito anos após condenação da Justiça Eleitoral por abuso de poder político por meio de violência política de gênero nas eleições de 2024.



Na época, pelas redes sociais, o assessor especial afirmou que a ação não passava de uma "armação construída pela oposição política em Tauá” e destacou que a “pessoa apontada como autora dos atos lamentáveis no evento jamais integrou” a equipe ou o seu círculo de apoio.

No entanto, em análise de recurso na última terça-feira, 21, o desembargador eleitoral José Maximiliano Machado Cavalcanti afastou a inelegibilidade imposta ao suplente de deputado.

O que diz a ação

A ação aponta que, em vídeos registrados no local, um homem, identificado como Abdias Coutinho, teria colado adesivos de campanha na genitália da vítima que estava no local. O ato teria acontecido “sob observação direta e sem qualquer reprimenda” de Audic. O texto ainda apresenta que, durante a ação, uma outra mulher que estava ao lado de Audic teria filmado os atos.

Segundo a ação, Abdias também teria tentado beijar a vítima à força, “sendo repelido por ela com o braço direito”. O texto ainda destaca que a vítima diretamente envolvida narrou os efeitos sociais, familiares e psicológicos que sofreu, incluindo a necessidade de mudança de domicílio e a retirada do filho da escola devido ao bullying após a repercussão do vídeo. Decisão do TRE O julgamento na terça-feira, 21, avaliou o pedido de Valdemar Júnior - de reconhecimento de abuso do poder econômico e captação ilícita - e o recurso de Audic Mota, de reforma integral da sentença condenatória.

O desembargador eleitoral José Maximiliano Machado Cavalcanti considerou “fato incontroverso” que houve episódio de importunação e que as imagens estão documentadas nos autos.



Porém apontou que, para acolher a tese de captação ilícita e de abuso de poder econômico, a instrução deveria demonstrar com maior clareza: a existência de distribuição de vantagens com a finalidade específica de obter voto em termos quantitativos/qualitativos aptos a caracterizar aliciamento eleitoral e não meras ofertas pontuais ou condutas de terceiros;

o dolo específico de obter o voto (elemento subjetivo exigido na hipótese de captação);

e a participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado ou a sua anuência/ciência dos fatos, nos termos reiterados pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

Assim, negou provimento ao recurso de Valdemar Júnior por considerar que, apesar de condutas reprováveis, de acordo com o material, não decorre “prova harmônica e inconteste do dolo eleitoral e do financiamento ou organização do evento com a finalidade de aliciamento em escala”. Já em relação ao recurso do suplente de deputado, o desembargador considerou o episódio de violência de gênero como grave, “com participação consentida de Audic na cena e no registro audiovisual”. No entanto, aponta que não há comprovação de que o “reconhecido abuso gravíssimo de ofensa manifesta à dignidade feminina teve finalidade eleitoral”.

