Deputados aprovam PEC que prorroga contratos de professores temporários da UVA

Sessão plenária na Assembleia Legislativa do Ceará nesta quinta-feira, 23 / Crédito: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, nesta quinta-feira, 23, uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que autoriza, de forma excepcional, a prorrogação dos contratos de professores temporários da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). A proposta, enviada pelo governador Elmano de Freitas (PT) por meio da Mensagem nº 8/2025, teve 37 votos favoráveis — 24 no plenário e 13 no plenário virtual — e busca garantir a continuidade das atividades acadêmicas até a conclusão de um novo processo seletivo já em andamento para a instituição.

Ao O POVO, Sampaio elogiou a proposta e ressaltou que o governo Elmano é o que mais contratou professores, por concurso público, para as universidades estaduais. O parlamentar afirmou que a PEC tem caráter emergencial e busca evitar prejuízos aos estudantes. “Se a oposição votar contra, estará prejudicando os alunos. Se votar com o governo, estará ajudando os estudantes”, declarou. A mensagem do Executivo justifica que a prorrogação é necessária porque o prazo dos contratos vigentes termina em novembro de 2025, sem possibilidade de nova extensão.

O texto argumenta ainda que a realização de concursos e seleções temporárias exige tempo e articulação entre diferentes órgãos estaduais, o que pode inviabilizar a reposição imediata. "A realização de concurso público ou mesmo de seleção voltada à contratação de servidores temporários exige a obediência a um procedimento minimamente estruturado e, por mais simplificado que seja, envolve a articulação de diversos órgãos estaduais, especialmente daqueles responsáveis pela gestão central de governo", diz a mensagem.

Bate-boca entre deputados O início dos trabalhos desta quinta-feira também foi marcado por uma discussão entre deputados da base e da oposição. Estavam envolvidos De Assis Diniz (PT), governista; e Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho, da oposição e do PDT. A motivação: divergências e críticas direcionadas a líderes do PT e da oposição relacionadas às eleições de 2026.