AO VIVO: Ciro volta ao PSDB com críticas ao governo Lula e apoio de bolsonaristas

AO VIVO: Ciro volta ao PSDB com críticas ao governo Lula e apoio de bolsonaristasO ex-senador não confirmou candidatura para governador em 2026, mas disse que está "fazendo alianças" e que "pelo Ceará eu morro"
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 23, repercute a filiação do ex-senador e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, ao PSDB após quase 30 anos desde a primeira vez que esteve no partido. O evento de filiação foi marcado por críticas ao governo Lula e apoio de parlamentares bolsonaristas. Além disso, Ciro não confirmou candidatura para o governo do Estado.
No discurso do evento, o, agora tucano, afirmou que "a candidatura ou não, o tempo que vai dizer" e acrescentou que "o importante é construir um amplo leque de alianças". Ciro também desafiou opositores no discurso e disse: "Pode trazer as diferenças, vamos ver quem tem moral para encarar essa discussão. Aqui não tem ladrão. E lá, dá para dizer isso?", questionou. O ex-senador também disse no discurso que: "Pelo Brasil eu morro, mas pelo Ceará eu mato".
Ao fim de sua fala, admitiu que "nem seria mais candidato" por conta da "amargura que sofreu pelas traições e ingratidão de quem nunca esperou". Em momentos da fala, mencionou e fez críticas ao PT e ao ex-aliado, Camilo Santana: "Eu vou tirar sua máscara, Camilo Santana", declarou.
O evento contou com a presença do presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner, André Fernandes (PL), presidente do Partido Liberal Ceará, e os deputados Cláudio Pinho, Queiroz Filho e Lucinildo Frota, todos pedetistas. Ciro agradeceu a presença do deputado federal André Fernandes, o elogiou, mas comentou sobre "algumas desavenças".
O OP News entrevista, hoje, o professor Emanuel Freitas, doutor em sociologia e especialista em ciências políticas, da Universidade Estadual do Ceará (UECE).
