AO VIVO: Ciro volta ao PSDB com críticas ao governo Lula e apoio de bolsonaristas

Ciro Gomes volta ao PSDB após quase 30 anos / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 23, repercute a filiação do ex-senador e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, ao PSDB após quase 30 anos desde a primeira vez que esteve no partido. O evento de filiação foi marcado por críticas ao governo Lula e apoio de parlamentares bolsonaristas. Além disso, Ciro não confirmou candidatura para o governo do Estado. No discurso do evento, o, agora tucano, afirmou que "a candidatura ou não, o tempo que vai dizer" e acrescentou que "o importante é construir um amplo leque de alianças". Ciro também desafiou opositores no discurso e disse: "Pode trazer as diferenças, vamos ver quem tem moral para encarar essa discussão. Aqui não tem ladrão. E lá, dá para dizer isso?", questionou. O ex-senador também disse no discurso que: "Pelo Brasil eu morro, mas pelo Ceará eu mato".