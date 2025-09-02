Ceará: 61% dos defensores dizem ter sofrido ameaças ou violência

Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC) lançou Primeiro Mapeamento das Defensoras e Defensores Públicos do Ceará / Crédito: Divulgação/DPCE

61,8% dos defensores públicos do Ceará relataram ter sofrido ameaças ou violência durante o exercício da função. É o que diz o primeiro mapeamento lançado pela Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC) com dados relacionados à vivência e à atuação dos profissionais. O Primeiro Mapeamento das Defensoras e Defensores Públicos do Ceará foi produzido a partir de questionários, feitos pela empresa Cuali Pesquisa. De acordo com a associação, 170 profissionais foram entrevistados, sendo 91 da Capital e 79 do interior do Estado, a maior parte com atuação nas áreas criminal (41,2%) e cível geral (35,3%).

A pesquisa também indica que 51,5% dos defensores afirmam que o trabalho agrava a saúde física e 53,5% consideram que o trabalho prejudica a saúde mental, com a sobrecarga, o excesso de responsabilidade e a falta de estrutura como os principais agravantes. 72,9% dos profissionais consultados consideram o atual número de colaboradores como insuficiente. 54,7% dos defensores compartilham salas de atendimento com outros colegas, comprometendo a privacidade e segurança do serviço realizado. Pelas redes sociais da associação, a presidenta da ADPEC, Kelviane Barros, considerou que recursos adequados devem ser destinados à Defensoria e utilizados de forma eficiente para garantir melhores condições de trabalho aos profissionais.