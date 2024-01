Sâmia Farias toma posse como nova defensora pública geral do Ceará

A defensora pública foi a mais votada em outubro na eleição do órgão, com o voto de 69% dos seus membros. Depois ela foi a escolhida em uma lista tríplice pelo governador Elmano de Freitas (PT) e referendada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

Sâmia Farias tomou posse nesta segunda-feira, 4, como defensora pública geral do Estado do Ceará . Ela é a sétima mulher a comandar o órgão, a quinta consecutiva.

“Termino esse mandato com a certeza da missão cumprida, de ter feito um trabalho que deixou resultado, que deixou conquistas. E a maior conquista de todas é justamente a defensoria com a cara nova, a defensoria com a cara do povo, mais próxima do povo, (...), uma defensoria que acolhe mais, que tem pessoas trans e travestis contratadas aqui, que têm a manutenção desse emprego”, explicou Elizabeth.

E seguiu: “A gente tem uma articulação constante, principalmente com a sociedade civil, para que a gente preste o melhor serviço da forma que a população realmente necessita”. Elizabeth Chagas, que está deixando o comando do órgão após passar biênios, afirmou que sai com a sensação de “missão cumprida”. Ela destacou a melhora do orçamento e da arrecadação, assim como o trabalho realizado para tornar a Defensoria mais próxima da população.

Para ela, um dos objetivos da sua gestão é “pintar o Ceará de verde”. “Hoje a gente só está em 50% dos municípios. A gente sabe dos objetivos e temos que ultrapassar nesses próximos dois anos, mas a meta é que cada população que precise, a população mais vulnerabilizada do nosso estado precisando do serviço da Defensoria Pública, ela tenha acesso ao defensor”, apontou.

“Assumo esse posto com muita responsabilidade e com o compromisso (...) com todo cidadão e cidadã cearense para que a defensoria preste o serviço mais eficiente e que ela chegue em todo o estado do Ceará”, explicou Sâmia.

Sobre a presença das mulheres na Defensoria, sendo Sâmia a quinta consecutiva à frente do órgão, Elizabeth afirmou que é “fantástico”. “Até porque as mulheres precisam está nesses espaços, ocupar esses espaços, sair desses preconceitos que a gente tem ainda no Nordeste, ainda no Brasil, de que tem algumas condutas pré-moldadas as mulheres. É no combate ao machismo, no empoderamento. É bom ter mulheres e mulheres se ajudando no poder”, completou.

A solenidade de posse foi marcada por simbolismo, com Sâmia sendo conduzida até a mesa pelos dois filhos, seguido pela apresentação de um vídeo com o currículo da nova defensora; a apresentação do panorama da defensoria nos últimos anos por Elizabeth Chagas; a entrega de uma placa de agradecimento a Elizabeth pelas mãos de Sâmia; e a troca de cadeiras entre as defensoras, com Sâmia assumindo a presidência da sessão.



Sâmia também assumirá a presidência do Conselho Superior (Consup) da instituição. Uma posse popular da defensora será realizada em 11 de dezembro, com local ainda a ser divulgado.