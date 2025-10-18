Barroso deixa o STF: relembre a trajetória e casos marcantes

Luís Roberto Barroso se despediu do Supremo Tribunal Federal e iniciou aposentadoria neste sábado, 18 / Crédito: Antonio Augusto/STF

Luís Roberto Barroso encerrou a sua atuação no Supremo Tribunal Federal (STF) em última sessão nessa sexta-feira, 17, e iniciou a aposentadoria neste sábado, 18. O ex-ministro de 67 anos decidiu deixar o Supremo antes da idade limite de 75 anos. Barroso finalizou uma trajetória de 12 anos na Corte, com episódios marcantes e polêmicos durante esse período. Com o início da aposentadoria do ex-ministro neste sábado, diferentes nomes surgem entre os cotados para indicação do presidente Lula. O advogado-geral da União, Jorge Messias, no entanto, é o favorito para vaga, embora haja alas de ministros do STF e parlamentares que defendem o senador Rodrigo Pacheco (PSD).

Em 2017, Barroso foi relator da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 41, em defesa da Lei de Cotas. No voto, Barroso afirmou que a lei não representa violação ao princípio da igualdade e “é uma reparação histórica a pessoas que herdaram o peso e o custo social e o estigma moral, social e econômico que foi a escravidão no Brasil”. Três anos depois, Barroso determinou o estabelecimento de medidas para a proteção dos povos indígenas durante a pandemia de Covid-19. Entre as medidas, estavam: a instalação de barreiras sanitárias para proteger os indígenas isolados e os de contato recente com a sociedade e a apresentação de um Plano de Enfrentamento da Covid-19 para os povos indígenas brasileiros, incluindo medidas para remover invasores das terras indígenas.

Ainda em 2020, o ministro votou contra a autorização de que os pais deixem de vacinar os filhos por convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais: “O direito à saúde da coletividade, e particularmente das crianças e dos adolescentes, deve prevalecer sobre a liberdade de consciência e de convicção filosófica”. Sob sua presidência, o Supremo decidiu descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Partiu dele a primeira sugestão para diferenciar usuário de maconha de traficante, ainda em 2015. A referência foi de 25 gramas de maconha ou a plantação de até seis plantas fêmeas da espécie. Embates com Gilmar Mendes Em 2018, em sessão transmitida pela TV Justiça da ação movida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) sobre doações eleitorais, Barroso e o ministro Gilmar Mendes protagonizaram um embate na Corte.

Na ocasião, Mendes criticou supostas manobras de ministros para votarem em processos: “Agora, vou dar uma de esperto e vou conseguir a decisão do aborto, de preferência na turma com dois, três ministros”. Logo em seguida, Barroso respondeu com irritação e chamou o ministro de “pessoa horrível” com “pitadas de psicopatia”. “Me deixa fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo Vossa Excelência aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente [Cármen Lúcia], já ofendeu o ministro [Luiz] Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia, só ofende as pessoas”. O ministro ainda considerou o temperamento de Mendes “grosseiro e rude” e afirmou que o ministro “é uma desonra e desmoraliza o Tribunal”. A então presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, interrompeu a discussão para suspender a sessão.