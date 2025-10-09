Barroso anuncia aposentadoria antecipada do STF

O ministro Luis Roberto Barroso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou durante a sessão plenária desta quinta-feira, 9, a aposentadoria do STF. O ministro de 67 anos decidiu deixar o Supremo antes da idade limite de 75 anos.

“Por 12 anos e pouco mais de três meses ocupei o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, tendo sido presidente nos últimos dois anos. Foram tempos de imensa dedicação à causa da justiça,d a constituição e da democracia. A vida me proporcionou a benção de servir ao país, retribuindo o muito que recebi sem ter qualquer interesse que não fosse fazer o que é certo, justo e legítimo para termos um país maior e melhor”, afirmou.