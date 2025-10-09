Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barroso anuncia aposentadoria antecipada do STF: "Hora de seguir outros rumos"

Autor Taynara Lima
O ministro Luis Roberto Barroso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou durante a sessão plenária desta quinta-feira, 9, a aposentadoria do STF. O ministro de 67 anos decidiu deixar o Supremo antes da idade limite de 75 anos. 

“Por 12 anos e pouco mais de três meses ocupei o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, tendo sido presidente nos últimos dois anos. Foram tempos de imensa dedicação à causa da justiça,d a constituição e da democracia. A vida me proporcionou a benção de servir ao país, retribuindo o muito que recebi sem ter qualquer interesse que não fosse fazer o que é certo, justo e legítimo para termos um país maior e melhor”, afirmou. 

Durante a fala, Barroso chegou a se emocionar ao relembrar a sua trajetória e perdas pessoais e falar sobre a sua vontade de seguir outros rumos. 

“Nada disso me afastou da missão que havia assumido perante o país e a minha consciência de dar o melhor de mim na prestação da justiça [...] Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tem qualquer apego ao poder e gostaria de poder viver um pouco mais da vida que me resta”.

