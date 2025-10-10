Saída de Barroso do STF: quem são os cotados para vaga

Conheça os 4 principais cotados para vaga de Barroso no STF / Crédito: EVARISTO SA / AFP/ José Cruz/Agência Brasil/ Pedro França/ Agência Senado/ Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com a aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, anunciada nesta quinta-feira, 9, abre-se uma vaga no do Supremo Tribunal Federal (STF). Nos bastidores, surgem nomes como cotados para uma possível indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT). O ministro decidiu se aposentar antes da data prevista para 2033, quando completaria 75 anos, idade limite para magistrados permanecerem em seus cargos na Suprema Corte. Ele tem 67 anos.

“Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos”, disse Barroso em discurso de despedida no plenário da Corte. Neste terceiro mandato, Lula indicou Cristiano Zanin e Flávio Dino para compor o STF. Com o anúncio de Barroso, Lula deve indicar o terceiro ministro para o Supremo neste mandato. Veja os nomes cotados Jorge Messias Atual advogado-geral da União, ele tem 45 anos e é próximo ao presidente da República, participando da gestão desde o início. Pela proximidade com Lula, é considerado um homem de confiança, sendo um dos candidatos mais fortes a ocupar a vaga. Caso seja o indicado, Messias pode permanecer no cargo por três décadas, quando atingiria a idade de aposentadoria aos 75 anos. É considerado um nome de perfil técnico, mas, ao mesmo tempo, mais flexível ao governo.

Bruno Dantas

Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), nomeado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2014. Atualmente com 47 anos, Bruno é considerado um nome técnico, com diálogo com vários espectros da política e do Planalto. Natural de Salvador, o ministro é doutor e mestre em Direito pela PUC-SP. Caso seja o indicado por Lula, deve permanecer no cargo por 28 anos. Rodrigo Pacheco Atual senador por Minas Gerais, ele foi presidente por dois mandatos do Congresso Nacional. Pacheco conta com prestígio da ala política, tendo bom trânsito entre os vários espectros políticos no parlamento e ainda tendo certa proximidade com Lula.

Aos 48 anos, caso seja o indicado de Lula, Rodrigo poderia permanecer por 27 anos no cargo de minsitro no Supremo Tribunal Federal. Conhecido como um político hábil, ele tem formação em Direito pela PUC-Minas e já foi conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e auditor do Tribunail de Justiça Desportiva (TJD-MG). Ele teria acenos de alguns ministros do STF, como Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Atualmente no PSD, Pacheco é cotado para ser o potencial candidato do presidente Lula ao Governo de Minas Gerais, o que pode ser um ponto negativo para uma possível indicação ao Supremo. O senador é tratado como primeira opção para Minas, segundo maior colégio eleitoral do país. O Estado é considerado estratégico na corrida presidencial. Vinicius Carvalho Outro cotado é o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho, que ganhou destaque pela atuação em temas de integridade pública. Aos 47 anos, é graduado em direito pela Universidade de São Paulo (USP), e ficará no cargo por 28 anos caso seja escolhido.

