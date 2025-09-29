Barroso é a favor de unificar crimes no julgamento do 8/1

Ministro entende que os crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito podem contar como um só; ele destacou que a unificação valeria para aqueles que não estiveram envolvidos no planejamento ou financiamento

A fala foi feita neste domingo, 28, em entrevista à Globonews. O ministro contou que conversou sobre o tema com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) em abril deste ano.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luis Roberto Barroso , considerou como “razoável” que os crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito contem como um só no julgamento dos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro.

Barroso afirmou que, naquela ocasião, eles falaram sobre não ser possível cumular a pena de golpe de Estado com abolição violenta do Estado Democrático de Direito. No julgamento dos réus envolvidos nos atos golpistas realizado no Plenário do STF, o ministro votou pela condenação em apenas um dos crimes.

O presidente do Supremo defendeu que a fusão, também chamada de consunção, dos dois crimes e, consequentemente, a redução das penas valeria apenas para aqueles que não estiveram envolvidos no planejamento ou financiamento dos atos.

“Eu disse a eles que concordava, porque aquela parecia a melhor solução mesmo. E aí, dar uma redução de pena e os 'bagrinhos' cumpririam dois anos e meio, mais ou menos, e sairiam da prisão, o que eu achava que estava de bom tamanho para os que não eram financiadores, nem planejadores. Lá atrás, ao discutir as penas do 8 de janeiro, eu considerei razoável, e talvez até desejável, fundir. O crime de golpe de estado absorver o de [abolição do] Estado Democrático e ser uma pena única”, explicou.