Ceará de Valores: Alece lança programa para 16 mil jovens

Iniciativa terá trilhas formativas híbridas, oficinas e premiações para projetos de jovens entre 14 a 29 anos

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) lança nesta segunda-feira, às 15 horas, no Hotel Vila Galé Fortaleza, na Praia do Futuro, o programa Ceará de Valores . Voltada a jovens de 14 a 29 anos, a iniciativa tem como objetivo fortalecer a identidade, incentivar a cidadania e desenvolver habilidades como o empreendedorismo.

Realizado em parceria com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), o programa se propõe a alcançar 16 mil jovens distribuídos pelas 14 regiões de planejamento do Estado, oferecendo formações voltadas a competências socioemocionais, pertencimento cultural e preparação para os novos paradigmas sociais e econômicos.

De acordo com presidente da Alece, deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB), o Ceará de Valores é um programa que nasce do "compromisso" da Casa parlamentar "com o presente e o futuro" da juventude.

"O que estamos propondo aqui é mais do que capacitação: é abrir caminhos para que os jovens cearenses possam descobrir seu potencial, desenvolver habilidades e, acima de tudo, fortalecer sua identidade e cidadania", explica.

Segundo Aldigueri, o desejo é que cada participante encontre nesse projeto "uma oportunidade real de ser protagonista" da própria história e da história do Estado.