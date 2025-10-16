Comissão do Senado debate regras para uso de drones pelos órgãos de segurança pública

Comissão de Segurança Pública realiza audiência pública sobre projeto que dispõe sobre o uso de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP) ou ‘drones’ pelos órgãos de segurança pública / Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

O uso de drones pelas forças de segurança pública voltou a ser discutido na última terça-feira, 14, durante audiência na Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado. O encontro debateu o Projeto de Lei 3.611/2021, que estabelece limites para armamento e operação autônoma de veículos aéreos não tripulados (Vants) e aeronaves remotamente pilotadas (ARPs).

A audiência contou com representantes do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) e da Coordenadoria de Veículos Aéreos não Tripulados do GSI/RJ. O debate evidenciou que a regulamentação dos drones precisa equilibrar eficiência operacional, segurança jurídica e proteção à vida.



Drones como ferramenta policial

Para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, representado por Marcio Eduardo Teixeira, os drones são essenciais para operações policiais. Segundo ele, a regulamentação vai trazer mais segurança jurídica e resguardar direitos fundamentais, mas sem autorizar armamento ou operação autônoma dos equipamentos.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) defende que drones possam ter autonomia em situações específicas, como monitoramento de encostas ou acidentes em rodovias, quando a intervenção imediata pode salvar vidas, explicou Conrado Klein de Freitas, gerente técnico da Superintendência de Padrões Operacionais.

O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), por sua vez, alertou para o uso responsável da tecnologia. Bruno Palmieri Buonicore – representante do Instituto – destacou que drones podem ser fundamentais para prevenir crimes, mas também devem servir para proteger inocentes, documentando ocorrências de forma justa e transparente.





“O uso desses veículos pode ser importante em circunstâncias, regiões e condições concretas, especificamente justificadas. Como também pode ser importante para inocentar pessoas. Essas imagens, essas fotografias, podem levar também a trazer a verificação de uma persecução penal que eventualmente tenha acontecido equivocadamente, com problemas de autoria e materialidade”, ressaltou Bruno.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

.

Uso criminoso e preparação das forças

“O uso desses veículos pode ser importante em circunstâncias, regiões e condições concretas, especificamente justificadas. Como também pode ser importante para inocentar pessoas. Essas imagens, essas fotografias, podem levar também a trazer a verificação de uma persecução penal que eventualmente tenha acontecido equivocadamente, com problemas de autoria e materialidade”, ressaltou Bruno. A ameaça de drones usados por criminosos também foi tema central. Rodolfo Queiroz Laterza, presidente da Associação de Delegados das Polícias do Brasil (Adepol), apontou que as facções utilizam a tecnologia em operações no Brasil e no exterior. Ele defende a capacitação das forças de segurança e a implantação de sistemas antidrones para conter esses riscos.

No Rio de Janeiro, onde drones são utilizados pela polícia há cerca de uma década, Fernando Cezar Jorge Hakme, policial civil e assessor do governo estadual, ressaltou a necessidade de diferenciar o uso dos equipamentos entre policiamento ostensivo, investigação e atuação judicial.

