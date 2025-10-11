Colômbia apresenta primeiro batalhão de drones para combater grupos armados

O Exército da Colômbia apresentou nesta sexta-feira (10) seu primeiro batalhão de drones para atacar e se defender dos grupos armados ilegais, como as guerrilhas, que usam essa tecnologia para atacar militares e civis, em uma modalidade que transformou o conflito armado. Na base aérea militar de Tolemaida, principal centro de treinamento da força pública do país, a instituição exibiu um conjunto de drones dotados de tecnologia como inteligência artificial, capazes de atacar organizações que se dedicam ao narcotráfico e à mineração ilegal.

Com design semelhante ao de um avião ou hélices semelhantes às de um helicóptero, essas aeronaves são capazes de identificar rostos, seguir veículos, e algumas podem sobrevoar até 45 km. "O conflito na Colômbia teve um desenvolvimento baseado em alguns avanços tecnológicos, especialmente dado por essas pequenas aeronaves não tripuladas", disse à AFP o general Carlos Padilla, comandante da divisão de aviação do Exército. Segundo o alto comando, trata-se de um batalhão inédito na América Latina. No ano passado, guerrilheiros que não aderiram ao acordo de paz de 2016 com as Farc começaram a atacar membros da força pública com drones modificados para lançar explosivos. Padilla afirma que, em um ano e meio, já houve mais de 350 ataques, que mataram 15 militares e deixaram cerca de 170 feridos. Segundo o general, os rebeldes receberam treinamento de outros "grupos terroristas" estrangeiros e desenvolveram um método para atacar "de uma forma artesanal, mas muito rapidamente".