Ataque com drones atinge Procuradoria da cidade mexicana de Tijuana

A Procuradoria do estado de 'Baja California', no noroeste do México, informou que suas instalações na cidade de Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos, foram atacadas por drones que lançaram explosivos de fabricação caseira. Tijuana é um ponto importante de cruzamento para os Estados Unidos de pessoas e mercadorias, além de um lucrativo ponto de tráfico de drogas. Em junho, as autoridades mexicanas descobriram um túnel que era utilizado para transportar drogas para o território americano.

A procuradora María Elena Andrade declarou à imprensa que os drones lançaram explosivos de fabricação caseira que continham pregos e pedaços de metal. O ataque provocou apenas danos em alguns veículos estacionados na instituição. Andrade negou que as instalações da Procuradoria tenham sido alvos de tiros de armas de fogo e afirmou que não há feridos. Em setembro, veículos que estavam nas instalações da Procuradoria em Tijuana e na cidade de Ensenada foram atacados com bombas incendiárias. Na sexta-feira passada, um agente da Procuradoria designado para o município de Playas de Rosarito foi assassinado.