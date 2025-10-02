Conselho de Ética decide que Inspetor Alberto deve se retratar

Inspetor Alberto, vereador / Crédito: Érika Fonseca / CMFor

O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) decidiu nesta quinta-feira, 2, que o vereador Inspetor Alberto (PL) deve ser advertido por escrito por associar o PT a facções criminosas. A decisão será votada em plenário, por todos os vereadores. A informação foi confirmada pelo vereador Professor Enilson (Cidadania), presidente da comissão e antecipada na coluna do autor desta matéria no O POVO+. Inicialmente, o parlamentar informara que seria uma retratação por escrito.

O relatório é de autoria do vereador Luciano Girão (PDT). Como não houve pedido de vistas ou objeção, o parecer será apreciado no plenário da Casa. Procurado pelo O POVO, O Inspetor disse que não tem nada a dizer. Pelo que Inspetor Alberto é acusado? O vereador do PL foi denunciado pelo PT de Fortaleza devido a declaração feita durante a sessão de 6 de fevereiro deste ano. Durante votação de requerimento para realizar sessão solene em comemoração pelos 45 anos do PT, ele exibiu o vídeo de um homem que acusa o partido de ser relacionado a facção criminosa. "O que vocês acham do PT, vocês que vão votar esse requerimento para homenagear um partido que é eleito pelas facções. É justo? Botem a mão na consciência de vocês", afirmou na ocasião.

No vídeo exibido por Alberto, o homem ainda correlaciona facções a candidatos de esquerda e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Para vocês vereadores que forem votar nesse requerimento, prestem atenção no que esse rapaz vai falar”, disse o vereador. Sessão marcada por confusão A fala provocou intensa discussão naquela sessão. O parlamentar foi rebatido pela vereadora Mari Lacerda, líder do PT na Casa, queanunciou a representação na Comissão de Ética e sinalizou pedido de cassação do parlamentar. “O queremos nessa Casa é que um vereador irresponsável seja cassado. É um absurdo quem se vale da democracia, para ter um mandato, não entender que fazer acusações criminosas compromete o exercício do Parlamento. Nós da bancada do PT não toleraremos", encerrou.

Outros vereadores entraram na discussão para repreender Alberto ou criticar o requerimento em alusão ao aniversário do PT. Gabriel Aguiar (Psol) apontou comportamento reincidente do Inspetor e defendeu a responsabilização do vereador. “Eu, pessoalmente, vou falar com o presidente Leo Couto porque queremos ver isso andando agora (o pedido de cassação) (...) Se ouvirmos esses absurdos, de qualquer que seja o partido, ou ameaças a candidatos e acharmos que isso é engraçado, brincadeira, baixamos o nível. Tem que pedir o microfone para debater segurança, infraestrutura, meio ambiente”, defendeu. Bella Carmelo (PL) se posicionou contra o pedido por uma sessão solene e acusou o PT de estar mudando o país “para pior” e não para melhor. "O que a gente tem que homenagear e comemorar? O que esse partido tem feito?”, questionou, lembrando “escândalos de corrupção”. A vereadora pediu votação nominal e disse que não há motivo para homenagear o PT. Por fim, provocou: "Lula devolve o Brasil para os brasileiros, volta para cadeia".

Jorge Pinheiro (PSDB) entrou na discussão alegando questão de ordem, apontando ser “vedado ao vereador desviar-se da matéria em debate quando estiver com a palavra ou aparteando, sob pena de ter o uso da palavra cassado”, disse citando o regimento. “Tirando a vereadora Bella, que apresentou debate voltado à discussão, os outros não o fizeram. A discussão é sobre a sessão solene, não sobre o Inspetor Alberto”, pontuou, solicitando que a presidência interrompa caso a discussão envergasse por caminho diferente do previsto. Em dado momento, a vereadora Adriana Gerônimo (Psol) discursava, quando se referiu ao Inspetor. Jorge Pinheiro e Priscila Costa (PL) começaram a falar ao mesmo tempo e a confusão se instalou, com os parlamentares de oposição afirmando que o regimento estava sendo desrespeitado. Os microfones foram cortados por um momento, mas a discussão seguiu mesmo assim.