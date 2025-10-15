Sarto avalia filiação ao PSDB: "Decisão está ligada ao Ciro"

O ex-prefeito de Fortaleza disse estar no mesmo grupo político do que o ex-presidenciável e pré-candidato a governador

"A minha decisão está ligada à decisão do Ciro , pois somos do mesmo grupo. Estamos avaliando (ida ao PSDB)", declarou Sarto ao O POVO nesta quarta-feira, 15.

O ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto deverá deixar o PDT. Cotado para se filiar ao PSDB, ele afirmou que irá seguir o mesmo destino que o seu aliado , o ex-presidenciável e pré-candidato a governador do Ceará, Ciro Gomes , também cogitado para fazer a migração política.

O ex-gestor confessou ter recebido convite de outros partidos, mas afirmou que por questões éticas ainda irá manter a questão em sigilo. "A ideia é ajudar a resgatar o Ceará, em todos os aspectos , na Segurança Pública principalmente. Nesse contexto estou para servir ao projeto, sendo ou não candidato", completou o ex-prefeito.

Presidente do PSDB confirma Ciro e Sarto no partido

Na última terça-feira, 14, o presidente estadual do PSDB, Ozires Pontes, disse que Ciro e Sarto deverão se filiar ao partido após reunião com o ex-senador Tasso Jereissati, um dos principais articuladores da migração do grupo cirista para a sigla tucana.

"Falamos da vinda do Ciro. Ele provavelmente vai antecipar, falei (antes) em dezembro e eu acho que ele vai vir em novembro. E o Sarto também vem. O Sarto é pré-candidato a deputado pelo PSDB", afirmou o dirigente que também é prefeito de Massapê, município distante 248,93 km de Fortaleza.