Prefeita de Apuiarés exonera o filho após MP indicar nepotismo

A prefeita de Apuiarés, Anaracy Pinho Rufino – mais conhecida como Ana Rufino (PSB) – exonerou o próprio filho do cargo de secretário de Governo. A decisão, tomada na última quarta-feira, 2, ocorreu após recomendação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que apontou suspeita de nepotismo.

A Promotoria de Justiça Vinculada de Apuiarés – município a cerca de 119,32 km de Fortaleza – recomendou a exoneração do então secretário ainda no dia 15 de maio, alegando falta de qualificação técnica e profissional, requisitos considerados essenciais para o exercício do cargo.