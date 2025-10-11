Luizianne Lins desembarca em Fortaleza após prisão em Israel

A deputada federal desembarcou em Guarulhos na última quinta-feira, juntamente com outros brasileiros que integravam missão humanitária a caminho de Gaza

A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins, (PT) já está em solo cearense. Ela desembarcou em Fortaleza no fim da tarde deste sábado, 11, e foi recepcionada pela militância que encheu o saguão do Aeroporto Pinto Martins.

Luizianne chegou ao Brasil na última quinta-feira, 9, quando desembarcou no aeroporto de Guarulhos (SP), encerrando a missão humanitária que integrava rumo à Faixa de Gaza e que foi detida por forças israelenses.