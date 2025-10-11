Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Luizianne Lins desembarca em Fortaleza após prisão em Israel

A deputada federal desembarcou em Guarulhos na última quinta-feira, juntamente com outros brasileiros que integravam missão humanitária a caminho de Gaza
Marcelo Bloc, Thays Maria Salles
Marcelo Bloc, Thays Maria Salles Autor
A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins(PT) já está em solo cearense. Ela desembarcou em Fortaleza no fim da tarde deste sábado, 11, e foi recepcionada pela militância que encheu o saguão do Aeroporto Pinto Martins.

Luizianne chegou ao Brasil na última quinta-feira, 9, quando desembarcou no aeroporto de Guarulhos (SP), encerrando a missão humanitária que integrava rumo à Faixa de Gaza e que foi detida por forças israelenses

Após chegar ao País, a deputada seguiu para Brasília, onde tinha compromissos antes do retorno à Capital. Luizianne estava como observadora internacional da flotilha humanitária, que levaria alimentos e medicamentos a palestinos.

Na capital cearense, a recepção da ex-prefeita contou com a presença de correligionários como deputado federal José Airton Cirilo; a deputada estadual Larissa Gaspar; as vereadoras professora Adriana Almeida e Mari Lacerda; o presidente do PT Fortaleza, Antônio Carlos; e os superintendentes no Estado do Ibama, Deodato Ramalho, e do Detran, Waldemir Catanho.

