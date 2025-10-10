Luizianne chega a Fortaleza neste sábado após prisão em Israel

Brasileiros de flotilha chegam ao Brasil, dentre eles a deputada Luizianne Lins / Crédito: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Dificuldades passadas A ex-prefeita de Fortaleza chegou ao Brasil em voo Qatar Airways. Em Guarulhos, parlamentares, familiares e manifestantes aguardavam o desembarque dela e dos outros 12 brasileiros que integravam a missão. Detida pelo governo de Israel junto com o grupo, Luizianne foi deportada para a Jordânia na última terça-feira, 7. Brasileiros de flotilha chegam ao Brasil Crédito: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP Brasileiros de flotilha chegam ao Brasil Crédito: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP Luizianne desembarca no Brasil após ser presa em Israel durante missão em flotilha humanitária Crédito: Reprodução / Instagram deputada Luizianne Lins Em coletiva de imprensa concedida ainda no aeroporto, a deputada destacou os 31 dias de ativismo e ressaltou o que considera ser a mais importante conquista da iniciativa. "A coisa mais importante que nós trazemos aqui é a sensação que foram movidos muitos sentimentos, corações e mentes no mundo inteiro", disse em fala breve, acrescentando: “A gente passou por muitas dificuldades, mas a gente tem certeza, que essa dificuldade não chega nem próximo do que o povo palestino cotidianamente vem sofrendo”



Missão humanitária e detenção em Israel

A deputada integrava a Flotilha Global Sumud, iniciativa internacional com o objetivo de romper o bloqueio a Gaza e levar suprimentos humanitários. Em águas internacionais, as embarcações foram interceptadas pelas Forças Armadas de Israel. Mais de 470 pessoas que participavam na flotilha Global Sumud foram detidas, segundo as autoridades israelenses.

Após a ação de interceptação, ela e outros ativistas foram conduzidos para a prisão de Ktzi’ot, no deserto de Neguev, onde permaneceram detidos. Em vídeo publicado nas redes sociais, Luizianne falou sobre as dificuldades durante a prisão e que “sentiu na pele tudo que o exército israelense é capaz de fazer”.



Negociações diplomáticas e libertação

Após dias de detenção, o governo brasileiro anunciou a libertação dos 13 brasileiros que integravam a flotilha, incluindo Luizianne.

O Ministério de Relações Exteriores do Brasil declarou em comunicado na terça-feira que, "após negociações conduzidas pelo governo" brasileiro, os 13 brasileiros que estavam nos barcos "foram conduzidos até a fronteira com a Jordânia e libertados".

A parlamentar comemorou nas redes sociais: “Após seis dias de prisão ilegal em Israel, os 13 brasileiros da Flotilha Global Sumud estão finalmente livres”. Nas redes sociais, Luizianne tem registrado os fatos vividos desde a interceptação até o retorno. Em um post recente, ela nega alegações de que a flotilha fosse financiada pelo Hamas, classificando tais afirmações como falsas.