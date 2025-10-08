Deputado quer CPI para investigar viaturas quebradas no Ceará

Deputado denuncia viaturas quebradas e busca assinaturas para instalar CPI no CearáDavid Vasconcelos (PL) relatou ter recebido denúncias sobre viaturas policiais paradas no Estado e pediu a outros deputados que apoiem investigação
O deputado estadual David Vasconcelos (PL) disse ter recebido denúncias de viaturas policiais quebradas no Estado e que está recolhendo assinaturas dos colegas da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para averiguar as condições da frota de veículos.
Durante fala no primeiro expediente da sessão plenária da terça-feira, 7, David disse estar preocupado com a situação da Segurança Pública no Ceará e lembrou um caso ocorrido em Sobral, em que dois adolescentes foram baleados e mortos dentro de uma escola. David é suplente do deputado Carmelo Neto (PL), ele exerce o mandato desde a licença do correligionário, em julho.
"Começou aquele trabalho de viaturas do município (Sobral) para fazer a segurança da população. Em fiscalização, encontramos mais de 28 viaturas, e depois esse número ficou superior a mais de 30 viaturas, só em Sobral, quebradas, paradas em oficinas, abandonadas em alguns terrenos, abandonadas de forma triste, viaturas que poderiam estar fazendo a segurança da população".
O deputado afirma que, diante disso, começou a receber denúncias do mesmo problema em outros municípios, como Graça, Pacujá, Mucambo, Groaíras, Cariré e Iguatu. Em Fortaleza, o deputado disse ter recebido denúncia de oficina "com mais de 50 viaturas" em condição similar.
"Eu não vou falar os locais aqui porque eu vou até lá. Não acredito só nas fotos que me mandaram. Eu quero ver e tocar nas viaturas", afirmou.
"O que está acontecendo? Aí eu faço uma pergunta simples à toda a população cearense: vocês estão vendo as viaturas circulando no bairro de vocês, fazendo a segurança? Eu não estou dizendo que isso pode ter aumentado os números de criminalidade do Estado por conta da falta de viaturas, mas pode ter contribuído muito", questionou.
Pedido de CPI
O deputado lembrou que o regimento interno da Alece prevê o mínimo de 12 assinaturas para que se solicite uma CPI.
"Já temos 10 assinaturas. A oposição, de imediato, não se negou a assinar essa preocupação que eu também estou. E eu quero convidar a todos os colegas dessa Casa, tanto oposição quanto situação, base do Governo ou não, que analisem essas assinaturas, para que seja aberta uma CPI, para que a gente descubra o descaso que está acontecendo em todo o Estado do Ceará, e que segurança pública se reestabeleça, com o mínimo de conforto e condição de trabalho".
Aparte
Em aparte, o deputado Sargento Reginauro (União Brasil), também da oposição e ligado à categoria da Segurança Pública, afirmou que, recentemente, o governo estadual utilizou-se de um "mecanismo administrativo" para "confiscar" viaturas de uma empresa que as locava para a Polícia Militar.
"O contrato encerrou, por problemas de pagamento da gestão e a empresa não quis renovar o contrato, não houve nenhuma empresa interessada em fornecer esse serviço para o Estado. Olha que coisa estranha, como é que uma licitação não tem empresas interessadas em participar? Por que será - mas aí o governo tomou para si essas viaturas. A partir desse momento, a responsabilidade de manutenção dessas viaturas era do Estado. Ou seja, isso era pedra cantada, eu sabia que ia acontecer. Não é a primeira vez", disse.
Parlamentares da base do governo não comentaram a fala de David Vasconcelos durante a sessão.
Licitação em processo
O POVO entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar do Ceará (PMCE) para pedir um posicionamento sobre as denúncias feitas pelo deputado e atualizar a situação das viaturas.
Foi informado que um processo de licitação para a manutenção de viaturas está em fase final e que está prevista a entrega de 236 viaturas semiblindadas para o mês de novembro de 2025.