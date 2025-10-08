Deputado quer CPI para investigar viaturas quebradas no Ceará

David Vasconcelos é suplente de deputado e exerce mandato durante licença de Carmelo Neto / Crédito: Máximo Moura/Alece

O deputado estadual David Vasconcelos (PL) disse ter recebido denúncias de viaturas policiais quebradas no Estado e que está recolhendo assinaturas dos colegas da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para averiguar as condições da frota de veículos. Durante fala no primeiro expediente da sessão plenária da terça-feira, 7, David disse estar preocupado com a situação da Segurança Pública no Ceará e lembrou um caso ocorrido em Sobral, em que dois adolescentes foram baleados e mortos dentro de uma escola. David é suplente do deputado Carmelo Neto (PL), ele exerce o mandato desde a licença do correligionário, em julho.

"Eu não vou falar os locais aqui porque eu vou até lá. Não acredito só nas fotos que me mandaram. Eu quero ver e tocar nas viaturas", afirmou. "O que está acontecendo? Aí eu faço uma pergunta simples à toda a população cearense: vocês estão vendo as viaturas circulando no bairro de vocês, fazendo a segurança? Eu não estou dizendo que isso pode ter aumentado os números de criminalidade do Estado por conta da falta de viaturas, mas pode ter contribuído muito", questionou. Pedido de CPI O deputado lembrou que o regimento interno da Alece prevê o mínimo de 12 assinaturas para que se solicite uma CPI.

"Já temos 10 assinaturas. A oposição, de imediato, não se negou a assinar essa preocupação que eu também estou. E eu quero convidar a todos os colegas dessa Casa, tanto oposição quanto situação, base do Governo ou não, que analisem essas assinaturas, para que seja aberta uma CPI, para que a gente descubra o descaso que está acontecendo em todo o Estado do Ceará, e que segurança pública se reestabeleça, com o mínimo de conforto e condição de trabalho". Aparte Em aparte, o deputado Sargento Reginauro (União Brasil), também da oposição e ligado à categoria da Segurança Pública, afirmou que, recentemente, o governo estadual utilizou-se de um "mecanismo administrativo" para "confiscar" viaturas de uma empresa que as locava para a Polícia Militar. "O contrato encerrou, por problemas de pagamento da gestão e a empresa não quis renovar o contrato, não houve nenhuma empresa interessada em fornecer esse serviço para o Estado. Olha que coisa estranha, como é que uma licitação não tem empresas interessadas em participar? Por que será - mas aí o governo tomou para si essas viaturas. A partir desse momento, a responsabilidade de manutenção dessas viaturas era do Estado. Ou seja, isso era pedra cantada, eu sabia que ia acontecer. Não é a primeira vez", disse.