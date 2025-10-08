Debate sobre plano de saúde retomado; Domingos Neto é relator

Deputado Domingos Neto (PSD-CE) foi escolhido para relatar na Câmara o projeto que atualiza a Lei dos Planos de Saúde, em tramitação há 19 anos. / Crédito: Reprodução/ Câmara dos Deputados

O deputado federal cearense Domingos Neto (PSD) foi escolhido para relatar, na Câmara dos Deputados, o projeto que pretende reformular a Lei dos Planos de Saúde — discussão que se arrasta há quase duas décadas. A designação foi feita pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e marca a retomada de mais um debate da agenda legislativa.

O texto principal, apresentado ainda em 2006, acumula 270 propostas anexadas e busca rever pontos centrais da legislação que regula o setor, como cobertura mínima, reajustes e mecanismos de fiscalização. A retomada do debate ocorre em um momento de pressão por mudanças que conciliem acessibilidade e regulação.



Revisão com foco em acesso e segurança jurídica

Em conversa com a imprensa, o parlamentar afirmou que sua prioridade será construir um relatório que amplie o acesso aos planos de saúde, sem abrir mão de regras que garantam previsibilidade e proteção aos consumidores. “Defendo planos mais acessíveis, desde que exista regulação. Sem isso, não há segurança jurídica”, disse o deputado.

Domingos Neto adiantou que pretende ouvir representantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de operadoras, entidades médicas e grupos de consumidores, antes de finalizar o texto.

Segundo ele, a ideia é aproveitar estudos e discussões já realizados em legislaturas anteriores, mas com uma nova leitura do contexto atual. “O pior cenário é continuar sem regulação atualizada”, afirmou.

Sem prazo definido para entrega, o relatório deve servir de base para uma atualização ampla das normas do setor, cuja última grande mudança ocorreu em 1998, com a criação da lei vigente.

