Câmara debaterá auxílio para quem vai trabalhar de bicicleta

Projeto de lei em análise na Câmara pretende estender o auxílio-transporte a quem pedala regularmente / Crédito: ALEX GOMES

A Câmara dos Deputados analisará, em comissão especial, o Projeto de Lei 4.400/2012, de autoria do ex-deputado Luiz Henrique Mandetta. A proposta prevê estender o Auxílio Transporte a trabalhadores que utilizam a bicicleta diariamente, reconhecendo o veículo como alternativa sustentável e saudável de deslocamento.

A medida busca modernizar o benefício, adaptando-o às diferentes formas de mobilidade e estimulando hábitos que contribuem para a saúde e para o meio ambiente.



"Essa compensação financeira, além de constituir-se em um estímulo a essa benéfica mudança de comportamento, representa um efetivo auxílio econômico-financeiro, destinado a cobrir gastos de manutenção pelo uso da bicicleta ou a cobrir despesas com eventual locação desse tipo de veículo", argumenta o autor da medida.

Entre as modalidades propostas de auxílio, estão:

fornecimento de vale para transporte coletivo;

pagamento em dinheiro equivalente a 50% do valor do auxílio-transporte para aqueles que usam bicicleta;

uso de condução própria ou contratada pela empresa

O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), determinou que a comissão que analisará a proposta será formada por 19 parlamentares. O grupo terá a missão de avaliar o texto e deliberar sobre as possibilidades de ampliar a política de transporte subsidiado aos trabalhadores que pedalam diariamente.

Potenciais impactos e desafios

Benefícios esperados:

estímulo ao uso da bicicleta como meio de transporte, com ganhos para saúde, meio ambiente e mobilidade urbana;

compensação para os gastos com manutenção da bicicleta;

possibilidade de alívio no orçamento do trabalhador que pedala; Desafios a serem enfrentados:

definir critérios claros de comprovação do uso da bicicleta;

estabelecer como será calculado o valor da “manutenção” ou desgaste da bicicleta;



impacto financeiro para empresas – custo, logística e eventuais resistências;

compatibilidade com infraestrutura urbana: segurança, ciclovias, condições de trânsito. De acordo com o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, lançado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), utilizar a bicicleta no deslocamento diário é uma forma eficaz de incorporar atividade física à rotina.