Câmara dos Deputados aprova urgência de projeto de anistia

Câmara dos Deputados aprovou a urgência da anistia aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro / Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou no fim da noite desta quarta-feira, 17, a urgência da anistia dos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro. Com a aprovação, um relator deverá ser nomeado nos próximos dias. Foram 311 votos favoráveis e 163 contra. Sete deputados não votaram. 482 parlamentares participaram. Momentos antes do início da votação, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que o projeto pautado seria o do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), apresentado em 2023. O texto que será tocado, no entanto, deve ser alterado com designação de um relator.

