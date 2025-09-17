AO VIVO: PEC da blindagem foi aprovada na Câmara dos deputados

Eduardo Bolsonaro assumiu oficialmente a liderança do PL nesta terça-feira. 16 / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quarta-feira, 17, repercute a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da blindagem na Câmara dos Deputados. A medida aprovada na noite desta terça-feira, 16, em votação de dois turnos, dificulta processos criminais contra deputados e senadores, além de determinar que a abertura de ações penias contra parlamentares depende de autorização prévia da maioria absoluta do Senado ou da Câmara, por meio de votação secreta. No primeiro turno, o projeto foi aprovado com 353 votos e dependia de 308 votos para avançar. No segundo turno, que ocorreu duas horas após a primiera votação, às 23h30, houve 344 votos favoráveis de deputados e 133 votos contrários.

A edição traz, ainda, o anúncio do deputado Eduardo Bolsonaro como líder do Partido Liberal (PL) na Câmara, mesmo nos Estados Unidos. A manobra de assumir o cargo,antes ocupado pela deputada Caroline de Toni (PL), visa impedir que Eduardo tenha o mandato cassado por ausência, já que está nos EUA desde março deste ano. le não registra presença em votações da Casa há mais de dois meses e poderia perder o mandato de forma automática a partir do ano que vem.

