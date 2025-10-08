Baixio: Justiça cassa prefeito e vice por compra de votos

Lúcio Barroso e Nelba Caboco seguem nos cargos durante período de recurso às instâncias superiores / Crédito: Reprodução/Instagram

A Justiça Eleitoral cassou os diplomas do prefeito de Baixio (CE), Lúcio Alves Barroso (Republicanos), e da vice-prefeita Anália das Dores Ferreira Fernandes, conhecida como Nelba Caboco (Republicanos), por compra de votos nas eleições municipais de 2024. A decisão é do juiz eleitoral Judson Pereira Spíndola Júnior, da 92ª Zona Eleitoral de Barro, em ação movida pelo PDT do município. Ambos os gestores ainda podem entrar com recursos.

Transferência de R$ 1 mil motivou cassação A acusação principal recaiu sobre a vice-prefeita eleita. Segundo a sentença, Nelba transferiu R$ 1 mil via Pix para uma eleitora, na antevéspera da votação, em 4 de outubro de 2024. A denúncia foi apresentada inicialmente à Polícia Federal (PF), com relato de que o valor teria sido oferecido em troca de voto. A eleitora chegou a se retratar, alegando que a quantia se referia à compra de um bovino, mas o juiz considerou mais consistente a primeira versão, registrada perante a PF. A decisão também citou conversas no WhatsApp em que a denunciada tenta convencer a eleitora a retirar a queixa. Nelba foi condenada à cassação do diploma, inelegibilidade por oito anos e multa de R$ 10,6 mil. Quebra de sigilo bancário O juiz determinou a quebra parcial do sigilo bancário dos investigados, abrangendo 90 dias antes e 10 dias após a eleição. Os extratos revelaram movimentações financeiras consideradas incompatíveis com as justificativas apresentadas pela defesa.

A vice-prefeita alegou que os depósitos e saques — que somaram R$ 27,8 mil apenas três dias antes do pleito — faziam parte de uma atividade informal de “correspondente bancária” em sua farmácia, já que o município não possui casa lotérica. O magistrado, contudo, entendeu que os padrões de movimentação — depósitos não identificados seguidos de saques em valores menores — se intensificaram nos dias próximos à votação, reforçando a tese de compra de votos. O juiz observou ainda que o volume de recursos era incompatível com o porte econômico de uma microempresa em Baixio, cidade de 5,7 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).