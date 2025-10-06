Lula e Trump conversam por videoconferência nesta segunda-feira

Trump e Lula conversaram remotamente / Crédito: AFP e Ricardo Stuckert / PR

Segundo nota publicada pelo Palácio do Planalto, a conversa ocorreu "em tom amistoso". Os dois líderes conversaram por 30 minutos e relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro. O presidente Lula estava no Palácio da Alvorada acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Internacionais) e Sidônio Palmeira (Secom). Na saída, Haddad adiantou que a conversa foi "positiva" e já foi encerrada, e que o Planalto irá se manifestar por nota sobre o que foi tratado. A reunião entre os dois ocorre em meio à tensão diplomática entre os dois países após a imposição de tarifas sobre produtos brasileiros pelo governo norte-americano. Além disso, há forte tensão no governo Trump devido ao "shutdown" pelo qual o país passa após o Congresso e a Casa Branca não terem chegado a um acordo orçamentário, dando início ao que pode ser um longo e desgastante impasse, iniciado em 1º de outubro.