Lula e Trump conversam por videoconferência nesta segunda-feira, 6Em meio ao tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos, presidentes dos países reúnem-se remotamente
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou, por videoconferência, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na manhã desta segunda-feira, 6. A conversa estava marcada para às 10h30 e já foi concluída.
Lula pediu a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras e se dispôs a viajar aos Estados Unidos para um encontro pessoal.
Segundo nota publicada pelo Palácio do Planalto, a conversa ocorreu "em tom amistoso". Os dois líderes conversaram por 30 minutos e relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro.
O presidente Lula estava no Palácio da Alvorada acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Internacionais) e Sidônio Palmeira (Secom).
Na saída, Haddad adiantou que a conversa foi "positiva" e já foi encerrada, e que o Planalto irá se manifestar por nota sobre o que foi tratado.
A reunião entre os dois ocorre em meio à tensão diplomática entre os dois países após a imposição de tarifas sobre produtos brasileiros pelo governo norte-americano. Além disso, há forte tensão no governo Trump devido ao "shutdown" pelo qual o país passa após o Congresso e a Casa Branca não terem chegado a um acordo orçamentário, dando início ao que pode ser um longo e desgastante impasse, iniciado em 1º de outubro.
A possibilidade de um encontro entre Lula e Trump foi anunciada no mês passado pelo líder norte-americano, durante na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.
Trump discursou logo após a fala de Lula, e os dois tiveram um pequeno contato, cumprimentaram-se e concordaram em conversar. Segundo Trump, houve uma boa "química" entre Lula e ele.
Segundo fontes do Ministério das Relações Exteriores, o contato foi acertado entre o Itamaraty e a Casa Branca durante o fim de semana.