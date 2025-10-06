Por telefone, Lula pede a Trump a retirada de tarifaço e sanções

ONU divulgou foto de Trump assistindo o discurso de Lula. Momentos depois do registro, Trump e Lula se cumprimentaram / Crédito: UN Photo/ Mark Garten

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na manhã desta segunda-feira, 6. Lula pediu a retirada de sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras e se dispôs a viajar aos Estados Unidos para um encontro pessoal. Além disso, convidou o par americano para a Conferência climática (COP30), que ocorre em novembro, em Belém. De acordo com nota publicada pelo Palácio do Planalto, a conversa ocorreu em "tom amistoso". Os dois líderes conversaram por 30 minutos e relembraram a boa química que tiveram em Nova York, por ocasião da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). Ambos os presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro.

Restauração das relações O governo brasileiro descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente e recordou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Ainda segundo o Planalto, o presidente brasileiro solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o chanceler brasileiro, Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Novo encontro Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. O presidente Lula aventou a possibilidade da reunião ocorrer na Cúpula da Asean, na Malásia e reiterou convite a Trump para participar da COP30, em Belém (PA). Lula também se dispôs a viajar aos Estados Unidos para um encontro pessoalmente.

Os dois presidentes trocaram telefones para estabelecer via direta de comunicação, informou o governo brasileiro. A conversa foi acompanhada pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin; pelos ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira e pelo assessor especial Celso Amorim. Leia a íntegra da nota do Planalto "O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na manhã desta segunda-feira, 6 de outubro, telefonema do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos. Em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro. O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Recordou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras.