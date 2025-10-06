Trump gostou de falar com Lula: "Nossos países se sairão bem"

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirma que teve uma ótima conversa com Lula / Crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Através da própria rede social Truth Social o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter tido uma "ótima conversa" com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Trump afirmou que o foco da conversa foi a economia e o comércio entre os dois países e disse que ambos "se darão muito bem". Recentemente, o governo Trump impôs tarifaço de 50% aos produtos brasileiros. Nesta segunda-feira, 6, pela manhã, os presidentes norte-americano e brasileiro conversaram por telefone. Lula também falou em uma conversa amigável e pediu a retirada do tarifaço e de sanções contra autoridades brasileiras. Além disso, convidou Trump para participar da Conferência climática (COP30), marcada para novembro, em Belém.