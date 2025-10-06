Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump gostou de falar com Lula: "Nossos países se sairão bem"

Após telefonema, presidente republicano sinalizou aproximação entre os países; Lula reiterou convite para a COP30 e pediu fim das tarifas comerciais
Autor Marcelo Bloc
Marcelo Bloc
Tipo Notícia

Através da própria rede social Truth Social o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter tido uma "ótima conversa" com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Trump afirmou que o foco da conversa foi a economia e o comércio entre os dois países e disse que ambos "se darão muito bem".

Recentemente, o governo Trump impôs tarifaço de 50% aos produtos brasileiros. Nesta segunda-feira, 6, pela manhã, os presidentes norte-americano e brasileiro conversaram por telefone. Lula também falou em uma conversa amigável e pediu a retirada do tarifaço e de sanções contra autoridades brasileiras. Além disso, convidou Trump para participar da Conferência climática (COP30), marcada para novembro, em Belém.

 

Encontro

Na rede social X, Lula afirmou que ambos concordaram em marcar um novo encontro, de forma presencial.

"Sugeri a possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia; reiterei o convite a Trump para participar da COP30, em Belém; e também me dispus a viajar aos Estados Unidos", disse o presidente do Brasil, que afirmou ainda ter trocado telefones com Trump para estebelecerem uma "via direta de comunicação".

O presidente dos Estados Unidos designou o secretário de Estado, Marco Rubio, para dar sequência às negociações com o vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin (PSB), o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT).

Publicação de Trump na rede social
Publicação de Trump na rede social Crédito: Reprodução/Truth Social

Confira a tradução da publicação de Donald Trump:

"Esta manhã, tive uma ótima conversa telefônica com o Presidente Lula, do Brasil. Discutimos muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países. Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei da conversa — nossos países se darão muito bem juntos!".

