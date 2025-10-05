Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Donald Trump enviará 300 membros da Guarda Nacional da Califórnia para Oregon

Autor Agência Estado
O presidente Donald Trump enviará 300 membros da Guarda Nacional da Califórnia para o Oregon depois que um juiz impediu temporariamente seu governo de enviar a guarda estadual para Portland. A informação é do governador da Califórnia, Gavin Newsom, que prometeu contestar a medida judicialmente.

Não houve nenhum anúncio oficial de Washington de que a Guarda Nacional da Califórnia seria convocada e enviada para o Oregon, assim como ocorreu quando o governador de Illinois fez um anúncio semelhante no sábado sobre a ativação de tropas em seu Estado.

A governadora do Oregon, Tina Kotek, disse que 101 membros da Guarda Nacional da Califórnia chegaram ao seu Estado na noite deste sábado de avião, e que mais estão a caminho. Kotek afirmou que não houve comunicação formal com o governo federal sobre o envio.

"Esta ação parece intencional para contornar a decisão de ontem de um juiz federal", disse. "Não há necessidade de intervenção militar no Oregon. Não há insurreição em Portland. Nenhuma ameaça à segurança nacional. O Oregon é nosso lar, não um alvo militar."

Um porta-voz de Kotek disse que não podia verificar a localização atual dos membros da Guarda Nacional que chegaram ao Oregon no sábado, 04, encaminhando perguntas ao Departamento de Defesa.

A Guarda Nacional da Califórnia também encaminhou perguntas ao Departamento de Defesa. Um porta-voz do departamento se recusou a comentar. Não houve comentários imediatos da Casa Branca.

Newsom disse em comunicado que o efetivo da Califórnia estava a caminho e chamou a mobilização de "um abuso impressionante da lei e do poder". Para ele, essas tropas foram "federalizadas" e colocadas sob o controle do presidente meses atrás, apesar de suas objeções, em resposta aos distúrbios em Los Angeles.

"O comandante-chefe está usando as Forças Armadas dos EUA como arma política contra cidadãos americanos", denunciou Newsom. "Levaremos essa luta aos tribunais, mas o público não pode permanecer em silêncio diante de uma conduta tão imprudente e autoritária do presidente dos Estados Unidos."

Trump caracterizou Portland e Chicago como cidades repletas de crimes e distúrbios, chamando a primeira de "zona de guerra" e sugerindo que uma força apocalíptica seria necessária para reprimir os problemas na segunda. Desde o início de seu segundo mandato, ele enviou ou falou em enviar tropas para 10 cidades.

*Com informações da Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

