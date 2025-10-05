Donald Trump enviará 300 membros da Guarda Nacional da Califórnia para Oregon

O presidente Donald Trump enviará 300 membros da Guarda Nacional da Califórnia para o Oregon depois que um juiz impediu temporariamente seu governo de enviar a guarda estadual para Portland. A informação é do governador da Califórnia, Gavin Newsom, que prometeu contestar a medida judicialmente. Não houve nenhum anúncio oficial de Washington de que a Guarda Nacional da Califórnia seria convocada e enviada para o Oregon, assim como ocorreu quando o governador de Illinois fez um anúncio semelhante no sábado sobre a ativação de tropas em seu Estado.

A governadora do Oregon, Tina Kotek, disse que 101 membros da Guarda Nacional da Califórnia chegaram ao seu Estado na noite deste sábado de avião, e que mais estão a caminho. Kotek afirmou que não houve comunicação formal com o governo federal sobre o envio. "Esta ação parece intencional para contornar a decisão de ontem de um juiz federal", disse. "Não há necessidade de intervenção militar no Oregon. Não há insurreição em Portland. Nenhuma ameaça à segurança nacional. O Oregon é nosso lar, não um alvo militar." Um porta-voz de Kotek disse que não podia verificar a localização atual dos membros da Guarda Nacional que chegaram ao Oregon no sábado, 04, encaminhando perguntas ao Departamento de Defesa. A Guarda Nacional da Califórnia também encaminhou perguntas ao Departamento de Defesa. Um porta-voz do departamento se recusou a comentar. Não houve comentários imediatos da Casa Branca.

Newsom disse em comunicado que o efetivo da Califórnia estava a caminho e chamou a mobilização de "um abuso impressionante da lei e do poder". Para ele, essas tropas foram "federalizadas" e colocadas sob o controle do presidente meses atrás, apesar de suas objeções, em resposta aos distúrbios em Los Angeles. "O comandante-chefe está usando as Forças Armadas dos EUA como arma política contra cidadãos americanos", denunciou Newsom. "Levaremos essa luta aos tribunais, mas o público não pode permanecer em silêncio diante de uma conduta tão imprudente e autoritária do presidente dos Estados Unidos." Trump caracterizou Portland e Chicago como cidades repletas de crimes e distúrbios, chamando a primeira de "zona de guerra" e sugerindo que uma força apocalíptica seria necessária para reprimir os problemas na segunda. Desde o início de seu segundo mandato, ele enviou ou falou em enviar tropas para 10 cidades.