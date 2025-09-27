Veja resumo da semana política no Congresso Nacional e governo

Senador Otto Alencar (PSD-BA) / Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o relatório do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) contra a PEC da Blindagem. A votação foi unânime à rejeição, com 26 votos a favor e nenhum contra. A tramitação da PEC teve fim com o arquivamento do texto, que ocorreu no mesmo dia da rejeição, na quarta-feira, 24. Segundo o relator, a proposta é inconstitucional e abre portas para o crime organizado dentro do Congresso Nacional. “O que se pretende com essa PEC não é dar condições plenas aos parlamentares para exercer suas atividades, mas sim, proteger autores de crimes graves. O exercício do mandato já é protegido o suficiente pela Constituição”, disse.

O presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), também ressaltou que declinar a proposta era necessário. “Ficou evidente que rejeitar a PEC da blindagem não é uma pauta de governo ou de oposição, nem de direita ou de esquerda. É uma pauta do Brasil. Ter ficha limpa é uma obrigação, um dever do parlamentar”, disse. “Careca do INSS” nega qualquer envolvimento com fraudes A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura as fraudes em contas de beneficiários do INSS, ouviu o empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”. Antunes negou qualquer participação nos descontos indevidos e disse ainda que nunca possuiu qualquer patrimônio oriundo de práticas ilícitas. “O denominado Careca do INSS, personagem criado pela mídia, não reflete quem sou e não condiz com a minha história de trabalho de resiliência e dedicação ao empreendedorismo. Sempre atuei dentro dos limites da legalidade, transparência e dentro das obrigações fiscais e trabalhistas”, disse Antunes. O empresário disse que não responderia às perguntas do relator, Alfredo Gaspar (União-AL), pois, segundo ele, o deputado teria sido imparcial ao chamá-lo de ladrão dos aposentados. Depois disso, houveram discussões com a defesa do investigado. O advogado de Antunes chegou a falar que o depoente não iria mais falar, mas, após conversa com os parlamentares, a sessão retornou. Antunes continuou a negar qualquer envolvimento.



Suposto aliado de Careca do INSS é preso, mas solto no mesmo dia sem pagar fiança Rubens Oliveira Costa, suposto sócio de Antonio Camilo Antunes, foi preso em flagrante após prestar depoimento por cerca de 7 horas na CPMI do INSS. A ordem de prisão foi feita pelo presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), que alegou que a testemunha prestou falso testemunho. Segundo Viana, Rubens mentiu e se contradisse enquanto respondia as perguntas. “Na condição de presidente desta comissão, diante do flagrante delito, eu dou voz de prisão ao depoente pelo crime de falso testemunho e determino que a polícia legislativa proceda imediatamente a condução do preso”, declarou. A Polícia Legislativa levou Rubens Oliveira para dar outro depoimento, porém, ele foi solto na madrugada de terça-feira, 23, sem precisar pagar fiança. A Secretaria de Polícia do Senado (Spol) afirmou que a Polícia Legislativa instaurou um inquérito policial que deve ser encaminhado ao Poder Judiciário.

Durante a oitiva, questionado pelos parlamentares, o empresário afirmou ter envolvimento com empresas ligadas ao Careca do INSS e ao ex-procurador do Instituto, Virgílio Ribeiro de Oliveira Filho. Porém, na mesma tarde, o economista alegou não ter envolvimento algum com os descontos. Programa para melhorar atendimento de saúde é aprovado na Câmara O Congresso Nacional aprovou a medida provisória 1301 de 2025, que cria o programa Agora Tem Especialistas, para ampliar o acesso à saúde no Brasil. O programa prevê o aumento do número de profissionais para atendimento mais rápido à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A medida utiliza hospitais privados para ampliar a assistência, em troca de menores tributos federais. Todos os deputados cearenses que votaram, foram a favor da medida. São eles: André Fernandes (PL), André Figueiredo (PDT), Danilo Forte (União Brasil), Dayany Bittencourt (União Brasil), Dr. Jaziel (PL), Enf. Ana Paula (PODE), Fernanda Pessoa (UNIÃO), José Guimarães (PT), Leônidas Cristino (PDT), Matheus Noronha (PL), Mauro Benevides Filho (PDT), Moses Rodrigues (União Brasil), Robério Monteiro (PDT) e Yury do Paredão (MDB).

O texto que amplia o acesso ao SUS, será válido até o ano de 2030 e perderia vigência se não fosse votado até a sexta-feira, 26. A adesão do programa por parte dos hospitais privados será opcional e disponibilizará diversos atendimentos hospitalares a partir de regras do Ministério da Saúde. Agora, a medida provisória vai à sanção do presidente Lula. Celso Sabino pede demissão do Ministério do Turismo O Ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou a saída do governo Lula em entrevista coletiva na sexta-feira, 26. Sabino disse que teve uma reunião com o presidente, em que entregou a Lula a carta de demissão. A saída ocorreu em meio ao cenário de forte pressão do partido de Sabino, União Brasil, para que os membros deixassem os cargos do Governo. O ministro tentou articular com a cúpula para permanecer no cargo, porém, a decisão do desembargo permaneceu.