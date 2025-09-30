Eleição para defensor geral ocorre nesta sexta-feira; veja nomes

Eleição para cargo de defensor geral ocorre nesta sexta-feira, 3; / Crédito: Divulgação / Defensoria Pública do Ceará

A Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPE-CE) realiza eleição em 3 de outubro para formar uma lista tríplice de postulantes ao cargo de defensor público geral do Ceará, para o biênio 2026/2027. Após a definição interna, a lista será enviada ao governador Elmano de Freitas (PT), a quem cabe definir o novo defensor. A escolha independe da ordem definida pela votação. Apesar disso, tradicionalmente os governadores costumam escolher o mais votado pela categoria.

Entre os candidatos a compor a lista estão: Adriano Leitinho Campos

Elizabeth das Chagas Sousa

Sâmia Costa Farias

Weimar Salazar Montoril. Após a escolha, o candidato será sabatinado pelos deputados estaduais na Assembleia, que podem aprovar ou não a o nome escolhido pelo governador. Entre os quatro candidatos citados para compor a lista tríplice, está a atual defensora, Sâmia Freitas, que foi nomeada para o biênio 2024-2025, após receber 69% dos votos na eleição que formou a então lista tríplice.

Ao todo estão aptos a participar da eleição, os 366 defensores públicos do Ceará, que podem votar nas eleição que será realizada no dia 3 de outubro, nas sedes do órgão em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte, das 9h às 15h. Os eleitores que desejarem solicitar cédula de voto postal deverão encaminhar o pedido por email.

De acordo com regimento, cada defensor público poderá votar em até três candidatos para o cargo de Defenso Público Geral. E-mail: [email protected].

“Um defensor público que é acolhido, que está satisfeito no seu órgão de atuação, acaba desempenhando melhor suas funções, e quem ganha com isso é o povo cearense”, disse ele a coluna Vertical do O POVO no último dia 30 de agosto. Elizabeth das Chagas Sousa

Um das duas representantes femininas na disputa, Elizabeth Chagas, já esteve à frente do órgão por dois mandatos consecutivos, de 2019 a 2023, e atualmente é defensora pública na 2ª unidade, onde atua no Núcleo de Habitação e Moradia (Nuham).

Anunciando sua candidatura por meio das redes sociais, a ex-chefe da defensoria, disse desejar dar continuidade aos trabalhos efetuados nas suas gestões anteriores.

