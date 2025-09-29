Bolsonaro recebe atendimento médico após nova crise de vômitos

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu atendimento médico nesta segunda-feira, 29, após uma nova crise de soluços e vômito / Crédito: Sergio Lima/AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisou acionar o médico Carlos Birolini, diretor de cirurgia geral do Hospital das Clínicas da USP, às pressas na noite desta segunda-feira, 29, após uma nova crise de soluços e vômito. Em publicação nas redes sociais, o filho do ex-presidente, vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o pai teve uma nova crise de soluços acompanhada de quatro episódios de vômito, considerados como “os mais intensos até agora”. Carlos também apontou que a família avalia a ida do ex-presidente ao hospital.