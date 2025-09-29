Bolsonaro recebe atendimento médico após nova crise de vômitos

Bolsonaro recebe atendimento médico em casa após nova crise de soluço e vômitoPelas redes sociais, o vereador Carlos Bolsonaro disse que a família avalia a ida do ex-presidente ao hospital
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisou acionar o médico Carlos Birolini, diretor de cirurgia geral do Hospital das Clínicas da USP, às pressas na noite desta segunda-feira, 29, após uma nova crise de soluços e vômito.
Em publicação nas redes sociais, o filho do ex-presidente, vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o pai teve uma nova crise de soluços acompanhada de quatro episódios de vômito, considerados como “os mais intensos até agora”. Carlos também apontou que a família avalia a ida do ex-presidente ao hospital.
Leia mais
“Estou com minha família avaliando a necessidade de levar meu pai novamente ao hospital. Ele enfrenta uma crise de soluços acompanhada de quatro episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais intensos até agora. A Michelle está o deixando um pouco mais confortável e tranquilo, enquanto o médico já está a caminho de casa para avaliar a situação. Peço, por favor, que orem por ele!”, escreveu.
No dia 16 de setembro, Bolsonaro foi internado com sintomas de vômito, tontura, queda de pressão e taquicardia e recebeu alta um dia depois ao apresentar melhora após hidratação e tratamento medicamentoso.
O médico do ex-presidente, Carlos Birolini, informou que Bolsonaro tem duas lesões compatíveis com câncer de pele, conforme laudo anatomopatológico de lesões de pele retiradas para análise.
Bolsonaro tem passado os dias em uma casa no bairro do Jardim Botânico, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar e está submetido a monitoramento por tornozeleira eletrônica por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
No dia 11 de setembro, ele e outros sete réus foram condenados por tramar um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ex-presidente recebeu pena de 27 anos e três meses de prisão.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente