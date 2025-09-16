Bolsonaro passará a noite no hospital após passar mal

Bolsonaro foi condenado no dia 11 de setembro por trama golpista / Crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Bolsonaro, que deixou a prisão domiciliar preventiva para ir ao centro médico na tarde desta terça-feira, "está estável, mas não está com a cara boa", disse seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ele passará a noite "em observação", acrescentou o legislador na porta do hospital, onde agentes de polícia montavam guarda, constatou a AFP. O ex-mandatário, de 70 anos, foi condenado na semana passada a 27 anos de prisão por uma tentativa de golpe de Estado, em um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal (STF). O Supremo o considerou culpado de liderar uma organização criminosa para se manter no poder em 2022, após perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Flávio Bolsonaro explicou que o pai teve um "episódio mais drástico" de suas recorrentes crises de soluço que o deixou "quase dez segundos sem respirar". O episódio lhe provocou vômito e queda de pressão, segundo o senador. Após realizar exames, Bolsonaro recebeu medicação intravenosa, comunicou por sua vez a esposa e ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no Instagram.

Problemas de saúde Uma equipe médica viajará de São Paulo a Brasília para reforçar os cuidados com a saúde de Bolsonaro, indicou o senador. O ex-presidente (2019-2022) tem sofrido nos últimos meses com frequentes problemas de saúde. Sua defesa alegou esse motivo para justificar sua ausência nas últimas sessões do julgamento.

No domingo, ele havia sido admitido no hospital para uma intervenção cirúrgica menor e programada, por lesões na pele. Os médicos lhe diagnosticaram anemia. Alguns problemas de saúde de Bolsonaro se derivam da facada que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018, que lhe trouxe sequelas na região abdominal. Para que sua sentença por golpismo seja efetiva, o STF deve resolver eventuais apelações de seus advogados e dos de outros sete corréus também condenados.