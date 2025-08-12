Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com soluço, Bolsonaro poderá sair de casa para exames, diz Moraes

Com soluço, Bolsonaro recebe permissão para sair de casa para exames, mas terá de mostrar atestado

A defesa do ex-presidente afirma que a equipe médica que o acompanha solicitou os exames para reavaliação de sintomas de refluxo e soluços. São exames de sangue, urina, endoscopia, tomografias, ecocardiograma e ultrassonografias
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu autorização para deixar a prisão domiciliar e fazer exames no próximo sábado, 16, no hospital DF Star, em Brasília.

A defesa do ex-presidente afirma que a equipe médica que o acompanha solicitou os exames para reavaliação de sintomas de refluxo e soluços. São exames de sangue, urina, endoscopia, tomografias, ecocardiograma e ultrassonografias.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes liberou a saída, mas cobrou apresentação de atestado de comparecimento. Na semana passada, os médicos foram autorizados a visitar o ex-presidente.

"A solicitação decorre do seguimento de tratamento medicamentoso em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde", afirmou a defesa no ofício ao STF.

Os advogados de Bolsonaro afirmam que, "a depender dos resultados, poderão ser indicadas complementações diagnósticas e/ou medidas terapêuticas adicionais".

Bolsonaro passou por uma cirurgia no intestino em abril deste ano — a sétima desde a facada que sofreu nas eleições de 2018.

O ex-presidente está em prisão domiciliar por descumprir a ordem do STF para não usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros.

