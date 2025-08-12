Com soluço, Bolsonaro poderá sair de casa para exames, diz Moraes

A defesa do ex-presidente afirma que a equipe médica que o acompanha solicitou os exames para reavaliação de sintomas de refluxo e soluços. São exames de sangue, urina, endoscopia, tomografias, ecocardiograma e ultrassonografias

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu autorização para deixar a prisão domiciliar e fazer exames no próximo sábado, 16, no hospital DF Star, em Brasília.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes liberou a saída, mas cobrou apresentação de atestado de comparecimento. Na semana passada, os médicos foram autorizados a visitar o ex-presidente.

"A solicitação decorre do seguimento de tratamento medicamentoso em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde", afirmou a defesa no ofício ao STF.

Os advogados de Bolsonaro afirmam que, "a depender dos resultados, poderão ser indicadas complementações diagnósticas e/ou medidas terapêuticas adicionais".

Bolsonaro passou por uma cirurgia no intestino em abril deste ano — a sétima desde a facada que sofreu nas eleições de 2018.