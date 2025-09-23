Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmara de Eusébio propõe programa de emprego para mães solo

Câmara de Eusébio propõe programa de incentivo ao emprego para mães solo

Programa visa promover a autonomia financeira de mães solo e incentivar inserção no mercado de trabalho em Eusébio
Autor Bianca Mota
A Câmara Municipal de Eusébio (CME) – município distante cerca de 22 quilômetros de Fortaleza – apresentou o Projeto de Indicação nº 103/2025, que estabelece diretrizes para a criação de um programa de incentivo ao emprego para mães solo no município. A iniciativa tem como objetivo promover a autonomia financeira de mulheres que são responsáveis pela manutenção de famílias monoparentais, estimulando a inserção delas no mercado de trabalho.

De acordo com o projeto, o programa será destinado a mulheres residentes em Eusébio, cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que possuam dependentes de até 18 anos. O limite de idade não se aplica quando o dependente apresentar alguma deficiência. Além disso, o Executivo municipal poderá estender os benefícios para mães chefes de família que não estejam cadastradas no CadÚnico, desde que a renda per capita não ultrapasse dois salários-mínimos.

Como funcionará o programa

O programa prevê a mobilização de empresas e estabelecimentos comerciais locais para ofertar vagas de emprego e estabelecer vínculos comerciais ou de prestação de serviços com as mães solo. Também poderão ser criadas políticas públicas municipais voltadas à intermediação de mão de obra e qualificação profissional, garantindo:

  • Atendimento prioritário às mães solo;
  • Oportunidades com maior potencial de rendimento e crescimento profissional;
  • Capacitação baseada nas vocações e habilidades das beneficiárias.

Vereador justifica projeto

Na justificativa do projeto, o vereador Henrique (PRD) – autor da indicação – ressalta que as mães solo enfrentam grandes desafios para conciliar trabalho e responsabilidades familiares, muitas vezes sendo as únicas provedoras do sustento do lar.

O programa busca oferecer apoio por meio de ações coordenadas entre os setores público e privado, incluindo acesso prioritário à educação infantil municipal, com possibilidade de atendimento em tempo integral, permitindo que essas mulheres possam se dedicar às atividades profissionais.

“Esta proposta é plenamente legítima, necessária e viável para o contexto de Eusébio, e visa garantir mais justiça social, fortalecer a autonomia das mulheres e proteger o desenvolvimento das crianças em situação de vulnerabilidade”, destacou Henrique.

O projeto agora seguirá trâmite na Câmara Municipal para avaliação e eventual aprovação ou não.

A proposta foi votada durante a última sessão da CME, que ocorreu na segunda-feira, 23. Além deste projeto, outra indicação em prol da população feminina do município – de autoria do presidente da CME, Dyexon Abreu (DC) – foi aprovada por unanimidade.

