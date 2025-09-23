Câmara de Eusébio propõe programa de emprego para mães solo

Câmara Municipal de Eusébio / Crédito: Bianca Mota - Especial para O POVO

A Câmara Municipal de Eusébio (CME) – município distante cerca de 22 quilômetros de Fortaleza – apresentou o Projeto de Indicação nº 103/2025, que estabelece diretrizes para a criação de um programa de incentivo ao emprego para mães solo no município. A iniciativa tem como objetivo promover a autonomia financeira de mulheres que são responsáveis pela manutenção de famílias monoparentais, estimulando a inserção delas no mercado de trabalho. De acordo com o projeto, o programa será destinado a mulheres residentes em Eusébio, cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que possuam dependentes de até 18 anos. O limite de idade não se aplica quando o dependente apresentar alguma deficiência. Além disso, o Executivo municipal poderá estender os benefícios para mães chefes de família que não estejam cadastradas no CadÚnico, desde que a renda per capita não ultrapasse dois salários-mínimos.



Como funcionará o programa O programa prevê a mobilização de empresas e estabelecimentos comerciais locais para ofertar vagas de emprego e estabelecer vínculos comerciais ou de prestação de serviços com as mães solo. Também poderão ser criadas políticas públicas municipais voltadas à intermediação de mão de obra e qualificação profissional, garantindo: Atendimento prioritário às mães solo;

Oportunidades com maior potencial de rendimento e crescimento profissional;

Capacitação baseada nas vocações e habilidades das beneficiárias. Vereador justifica projeto Na justificativa do projeto, o vereador Henrique (PRD) – autor da indicação – ressalta que as mães solo enfrentam grandes desafios para conciliar trabalho e responsabilidades familiares, muitas vezes sendo as únicas provedoras do sustento do lar. O programa busca oferecer apoio por meio de ações coordenadas entre os setores público e privado, incluindo acesso prioritário à educação infantil municipal, com possibilidade de atendimento em tempo integral, permitindo que essas mulheres possam se dedicar às atividades profissionais. “Esta proposta é plenamente legítima, necessária e viável para o contexto de Eusébio, e visa garantir mais justiça social, fortalecer a autonomia das mulheres e proteger o desenvolvimento das crianças em situação de vulnerabilidade”, destacou Henrique.