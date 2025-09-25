Deputado aciona o MP após derrubada da Floresta do Aeroporto

Terreno desmatado no entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza. Local fica na altura da passarela da Praça da Aerolândia. Terreno está localizado entre a Base Aérea e o Aeroporto / Crédito: AURÉLIO ALVES

Um par de ofícios direcionados à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e ao Ministério Público do Ceará (MPCE) foram apresentados pelo deputado federal Célio Studart (PSD-CE) solicitando uma investigação sobre a derrubada da chamada “Floresta do Aeroporto”, em Fortaleza. Os documentos foram protocolados na quarta-feira, 24, após denúncias de moradores e manifestação pública do superintendente do Ibama sobre a supressão de vegetação na área. De acordo com os ofícios, cerca de 32 hectares de floresta que circundam o Aeroporto Internacional Pinto Martins teriam sido desmatados sem autorização de órgão ambiental federal. “A derrubada da flora sem a devida licença merece o olhar atento no que tange ao âmbito penal”, diz trecho do documento.

Os documentos destacam ainda que a Política Nacional do Meio Ambiente define como poluição a degradação que, direta ou indiretamente, "prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população; crie condições adversas às atividades sociais e econômicas; [ou] afete desfavoravelmente a biota". A mesma legislação prevê responsabilização tanto de pessoas físicas quanto jurídicas que causem degradação ambiental. Nos pedidos, há também referência ao artigo 225 da Constituição Federal e à Lei de Crimes Ambientais. Um dos trechos cita que "causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem em destruição significativa da flora" pode levar à pena de reclusão de um a quatro anos. O objetivo é que a polícia e o Ministério Público apurem se houve prática de crime ambiental e outras irregularidades conexas. Até o momento, nem a DPMA nem o MPCE se pronunciaram sobre as medidas que deverão ser tomadas a partir das solicitações. Caso as denúncias sejam confirmadas, os responsáveis poderão responder judicialmente. O episódio mantém a área no centro das discussões sobre a preservação ambiental em Fortaleza.