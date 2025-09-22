André Fernandes tomará posse como presidente do PL Ceará nesta segunda, 22, em Brasília / Crédito: Samuel Setubal

O PL fará um jantar nesta segunda-feira, 22, para dar posse ao deputado federal André Fernandes (PL-CE) como novo presidente da sigla no Ceará. O momento ocorrerá em Brasília, na sede do partido, e contará com a presença de líderes nacionais e estaduais. O presidente Nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e o secretário-geral do partido, senador Rogério Marinho, estarão presentes. Além deles, políticos cearenses cogitados entre possíveis novas filiações da sigla também comparecerão. São eles os deputados estaduais Antônio Henrique e Lucinildo Frota, ainda filiados ao PDT, e os vereadores de Fortaleza, PPCell (PDT), Jorge Pinheiro (PSDB), Pedro Matos (Avante) e o senador Eduardo Girão (Novo), este último, podendo ser candidato a governador pela legenda.