André Fernandes tomará posse como presidente do PL Ceará nesta segunda, 22, em Brasília

O deputado federal substitui o deputado estadual Carmelo Neto no comando do partido após pedidos de parlamentares junto ao comando nacional do PL
O PL fará um jantar nesta segunda-feira, 22, para dar posse ao deputado federal André Fernandes (PL-CE) como novo presidente da sigla no Ceará. O momento ocorrerá em Brasília, na sede do partido, e contará com a presença de líderes nacionais e estaduais. O presidente Nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e o secretário-geral do partido, senador Rogério Marinho, estarão presentes.

Além deles, políticos cearenses cogitados entre possíveis novas filiações da sigla também comparecerão. São eles os deputados estaduais Antônio Henrique e Lucinildo Frota, ainda filiados ao PDT, e os vereadores de Fortaleza, PPCell (PDT), Jorge Pinheiro (PSDB), Pedro Matos (Avante) e o senador Eduardo Girão (Novo), este último, podendo ser candidato a governador pela legenda.

A mudança no comando do partido ocorre devido a pedidos de parlamentares junto ao comando nacional da sigla e teve aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A previsão era de que a alteração se concretizasse em agosto, mas acabou sendo adiada por tratativas internas. André substitui o deputado estadual Carmelo Neto (PL).

Troca

André Fernandes assumi a presidência após Carmelo Neto passar cerca de dois anos no posto. Carmelo se tornou presidente após acordo interno no qual André foi escolhido para representar o partido como candidato a prefeito de Fortaleza. Os dois disputavam a indicação para a eleição em 2024.

A nova direção já consta oficialmente no site no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além de André como presidente, a lista conta com o deputado federal Dr. Jaziel na vice-presidência do PL Ceará. A vereadora de Fortaleza Priscila Costa é a nova secretária-geral.

A segunda vice-presidência ficou com o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai de André; O vereador Julierme Sena (PL) consta como secretário da legenda e Fagner Leandro de Lima, assessor de André, ocupa a tesouraria. Carmelo Neto permanece no diretório, mas como vogal.

