André Fernandes elogia Fux: "Nos encheu de orgulho"

André Fernandes em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 10 / Crédito: João Paulo Biage/ O POVO

O deputado federal André Fernandes (PL) elogiou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 10. “Hoje nos encheu de orgulho, o ministro Fux”, afirmou. Segundo Fernandes, a intervenção de Fux traz “esperança” em relação ao resultado do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros réus da trama golpista. “Fux foi muito feliz ao deixar claro que o ministro relator, o presidente da primeira turma, o próprio procurador-geral da República, precisam entender que ou eles defendem que as pessoas que estão sendo processadas e julgadas neste momento não tem foro e desce sim para a primeira instância, ou, n ocaso de Jair Bolsonaro, se estiver sendo julgado como presidente, a prerrogativa de julgamento passa a ser do Plenário”, ponderou o deputado.

Decisões de Fux Incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal O ministro votou pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal (STF) para julgar a ação contra Bolsonaro. "Não estamos julgando pessoas com prerrogativa de foro", destacou o ministro, que foi o primeiro a abrir divergência em seu voto no julgamento. Fux foi favorável ao envio do processo para a primeira instância e da nulidade de toda a ação penal, por considerar que a maior parte dos réus já não tem mais foro especial. Anteriormente, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de Bolsonaro e outros réus. Organização criminosa Ele ainda votou para absolver Bolsonaro e outros sete réus do crime de organização criminosa armada no julgamento referente a trama golpista. O ministro entendeu que não foram preenchidos os requisitos legais para a configuração do tipo penal.

"Voto que se julgue improcedente a ação penal relativamente ao crime de organização criminosa, porque esse crime não preenche a tipicidade”, afirmou o ministro, que já vinha abrindo divergência em outros trecho da ação penal. Mauro Cid Após fala de André Fernandes e intervalo de uma hora, o Luiz Fux voltou a declarar seu voto sobre a trama golpista. Em discurso de quase 8 horas, o ministro decidiu por livrar Mauro Cid da condenação pelos crimes de organização criminosa, mas por condená-lo pela tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. Fux, no entanto, decidiu "absorver" a acusação de golpe de Estado na abolição do Estado de direito, o que reduzirá a pena total do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Acompanhe o julgamento ao vivo: