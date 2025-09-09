Justiça rejeita queixa-crime de Camilo contra André Fernandes por vídeo nas eleições de 2022Na campanha das eleições de 2022, o deputado bolsonarista fez vídeo com críticas ao petista que disputava vaga no Senado Federal
A Justiça, por meio do 14° Juizado Especial Criminal da Comarca de Fortaleza, proferiu uma sentença de improcedência de uma queixa-crime em ação do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), contra o deputado federal André Fernandes (PL).
A decisão foi proferida em 2 de setembro pela juíza de Direito Titular Maria Lúcia Falcão Nascimento, referente a ação de 2022, ainda em período eleitoral, num vídeo publicado nas redes sociais do parlamentar bolsonarista. Na publicação veiculada em 28 de agosto do mesmo ano, André Fernandes aparecia pisando em uma foto e santinhos de Camilo e afirmando: "pisei na merda".
Decisão
Na sentença, a juíza afirma que em sua interpretação, o intuito da gravação "foi o de mero deboche, de sátira, de de inequívoca críticas às pessoas estampadas em santinho eleitoral". Ela argumenta que por ambos serem conhecidos e figuras políticas, estão submetidos a um crivo maior de críticas, opiniões e cobranças por parte da sociedade.
"De modo que a veiculação de eventuais críticas apimentadas, ácidas, piadas e sátiras, inclusive de mau-gosto e de baixa moralidade, não configuram e nem poderiam configurar crime contra a honra, sob pena de vulnerar-se o direito fundamental à crítica, decorrente do dogma da liberdade de expressão", afirmou a magistrada.
A partir desse entendimento, a Justiça aponta que a publicação de André estaria dentro dos limites da crítica política, afastando-se do ataque a honra, mas tendo a intenção de caçoar de Camilo, e não configuraria prática criminosa contra Camilo, absolvendo assim o deputado federal da queixa-crime.
Camilo e André estão em espectros opostos da política nacional e local. O petista compõe o governo do presidente Lula (PT) e apoia o governador Elmano de Freitas (PT), que sucedeu a sua gestão no Ceará. Já André, é ligado umbilicalmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Em 2024, André disputou a Prefeitura de Fortaleza contra Evandro Leitão (PT), candidato apoiado por Camilo. A eleição foi a mais disputada da história da Capital cearense, com Evandro vencendo o segundo turno por uma diferença de menos de 11 mil votos.