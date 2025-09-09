Justiça rejeita queixa-crime de Camilo contra André Fernandes

André Fernandes (PL) e Camilo Santana (PT) / Crédito: Daniel Galber/Especial para O Povo / Fabio Lima/ O POVO

A Justiça, por meio do 14° Juizado Especial Criminal da Comarca de Fortaleza, proferiu uma sentença de improcedência de uma queixa-crime em ação do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), contra o deputado federal André Fernandes (PL). A decisão foi proferida em 2 de setembro pela juíza de Direito Titular Maria Lúcia Falcão Nascimento, referente a ação de 2022, ainda em período eleitoral, num vídeo publicado nas redes sociais do parlamentar bolsonarista. Na publicação veiculada em 28 de agosto do mesmo ano, André Fernandes aparecia pisando em uma foto e santinhos de Camilo e afirmando: "pisei na merda".