Rogério Marinho admite aproximação do PL com Ciro Gomes no CE

Rogério Marinho participou do seminário Rota 22 realizado em Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal

O secretário-geral do PL e líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, reconheceu aproximação do partido de Jair Bolsonaro com o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). Se antes ele descartava possibilidade de apoio em eventual candidatura do ainda pedetista ao Governo do Estado, nesta sexta-feira, 19, Marinho apontou que a decisão será do PL Ceará. "A conjuntura local diz muito respeito aos atores aqui do Ceará. Naquela oportunidade, o Ciro era um adversário histórico do Bolsonaro e também do Lula, [a quem] ele tem tido uma postura de muitas críticas. E, ao longo desse período, aconteceu uma série de inflexões e o partido aqui é quem está conduzindo o processo, tem feito esse processo de aproximação", pontuou, antes do evento Rota 22, em Fortaleza.

"São atores políticos locais importantes que devem convergir no mesmo projeto. O grande projeto para nós é derrotar o Partido dos Trabalhadores aqui no Ceará e no Brasil", encerrou o assunto. A posição de Marinho se aproxima da declaração, dada na última segunda-feira, 15, pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, na qual afirmou que a sigla apoiará Ciro para governador. “Eu falei ‘tira os três [processos], esquece’, porque o Ciro já meteu o pau até na sombra. Agora, é um fenômeno. É o único jeito da gente derrubar o PT”, disse ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News. Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Rogério Marinho, André Fernandes, Marcelo Mendes e Bella Carmelo Crédito: Samuel Setubal

Já o agora presidente do PL Ceará, deputado federal André Fernandes, relatou que a "missão é que tenha uma chapa única [do bloco de oposição] contra o PT". Ele ponderou, no entanto, que ainda "vai chegar o momento de amadurecer" a ideia. "Isso nos fortalece. Toda vez que sai boatos de que nós estaremos juntos, o governo fica com certo medo. Eles tentam até colocar uma certa briga entre o nosso grupo, Partido Liberal, mais à direita, com esse centro-direita ou o centro, que vai para PSDB, União Brasil, PP e o grupo hoje de Ciro Gomes. Então, se o governo tem esse temor, significa que é uma união importante", considera Fernandes. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Deixando o comando do diretório cearense, o deputado estadual e presidente nacional do PL Jovem, Carmelo Neto (PL), ressaltou a necessidade de "muito diálogo" sobre o tema.