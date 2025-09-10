Aquiraz: Câmara aprova criar Parque Tecnológico de Data Centers

Câmara aprova criação de Parque Tecnológico de Data Centers em Aquiraz / Crédito: Aurelio Alves

A Câmara Municipal de Aquiraz – município distante cerca de 22 quilômetros da Capital cearense – aprovou, na última segunda-feira, 8, o Projeto de Lei nº 050/2025, que cria o Parque Tecnológico de Data Centers (PARQRAZ). A iniciativa, de autoria do prefeito Bruno Gonçalves – conhecido politicamente como Dr. Bruno (PRD) – , tem como objetivo atrair empresas de tecnologia e inovação para o município, aproveitando a localização estratégica próxima a Fortaleza e aos cabos submarinos de fibra óptica que conectam o Brasil a outros continentes.

O texto prevê incentivos fiscais — como reduções de impostos (ISS e ITBI) — e estabelece diretrizes para a instalação de centros de dados, startups e instituições de pesquisa. Segundo a Prefeitura, a lei busca preparar Aquiraz para receber futuros empreendimentos de grande porte no setor digital. “Com esse diferencial, Aquiraz se coloca como destino ideal para empresas de tecnologia e inovação, fortalecendo a posição como cidade de oportunidades e desenvolvimento”, diz a Prefeitura.

Próximos passos para efetivação

Com a aprovação em plenário, o projeto aguarda agora a sanção do prefeito e a publicação no Diário Oficial. A lei terá até 90 dias para ser regulamentada, prazo em que o Executivo deve detalhar a área de implantação, os critérios técnicos e os incentivos previstos. Apesar da aprovação, ainda não há projetos concretos de instalação de empresas. A gestão municipal afirmou que, caso surjam interessados, serão feitos estudos de impacto ambiental. “Seguimos o princípio de desenvolvimento econômico alinhado à preservação ambiental”, informou a Prefeitura.



Impactos ambientais em debate

A construção e operação de data centers costuma estar associada a altos níveis de consumo de energia elétrica e uso intensivo de água para sistemas de resfriamento. Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), os data centers foram responsáveis por cerca de 1,5% do consumo global de eletricidade em 2024, um total estimado em 415 TWh. Com o avanço da inteligência artificial — especialmente servidores acelerados — esse consumo pode mais do que dobrar até 2030, alcançando aproximadamente 945 TWh, o equivalente ao consumo anual do Japão.

No quesito hídrico, a IEA estima que a indústria de data centers consome atualmente mais de 560 bilhões de litros de água por ano, com projeção de chegar a 1,2 trilhão de litros anuais até 2030. Além disso, um único data center de 100 MW pode usar cerca de 2 milhões de litros de água por dia, volume equivalente ao consumo diário de aproximadamente 6.500 residências.



No entanto, o projeto gerou controvérsias: comunidades indígenas Anacé manifestaram-se contra a instalação, alegando que as obras avançaram sobre terras de posse tradicional sem a devida consulta prévia, conforme prevê a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). O caso de Caucaia mostra que, embora os investimentos em tecnologia tragam oportunidades econômicas, eles também impõem desafios sociais e ambientais, reforçando a importância de planejamento e regulamentação cuidadosos em projetos semelhantes.

A escolha de municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, como Aquiraz e Caucaia, para projetos de data centers e parques tecnológicos está ligada à combinação de localização estratégica, infraestrutura e incentivos econômicos.