Eusébio firma convênio com Câmara Brasil-Portugal para ampliar cooperação internacionalParceria busca atrair investimentos, estimular intercâmbio e fortalecer relações bilaterais
O município de Eusébio – na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), assinou na quinta-feira, 18, um convênio com a Câmara Brasil-Portugal no Ceará (CBP-CE), entidade que promove negócios e fortalece relações entre empreendedores brasileiros e portugueses.
O acordo foi formalizado pelo prefeito, Dr. Júnior (PRD), e pelo presidente da Câmara Municipal, Dyexon Abreu (DC), durante cerimônia iniciada às 15h.
Cooperação para desenvolvimento local
Entre os representantes políticos de Eusébio, o convênio foi recebido com expectativa positiva. De acordo com Dyexon, a iniciativa representa “um passo significativo para fortalecer laços internacionais e abrir portas para novos projetos que beneficiarão diretamente a população do Eusébio”.
O prefeito Dr. Júnior destacou que a parceria deve abranger diferentes áreas estratégicas. “Estamos construindo pontes que vão gerar avanços concretos para a economia, educação, cultura e demais áreas do nosso município”, afirmou.
Com o convênio, a gestão municipal espera ampliar a atração de investimentos e fortalecer o intercâmbio de experiências em áreas como economia, educação e cultura. A expectativa é de que a aproximação com instituições portuguesas contribua para o desenvolvimento local.
Papel da Câmara Brasil-Portugal
Fundada em 2001, a CBP-CE é uma associação civil sem fins lucrativos que atua no Ceará, em Portugal e em outros países de língua portuguesa. A missão é aproximar empreendedores locais e estrangeiros, especialmente portugueses, por meio de redes de relacionamento empresarial e debates sobre o ambiente de negócios internacionais.
A Câmara também valoriza a lusofonia como elo cultural e econômico, além de defender a internacionalização das empresas, a segurança jurídica e a sustentabilidade como condições para o desenvolvimento.