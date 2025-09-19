Eusébio firma convênio com Câmara Brasil-Portugal

Prefeito Dr. Júnior e presidente da Câmara, Dyexon Abreu, durante assinatura do convênio com a Câmara Brasil-Portugal / Crédito: Divulgação / Câmara Municipal de Eusébio

O município de Eusébio – na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), assinou na quinta-feira, 18, um convênio com a Câmara Brasil-Portugal no Ceará (CBP-CE), entidade que promove negócios e fortalece relações entre empreendedores brasileiros e portugueses. O acordo foi formalizado pelo prefeito, Dr. Júnior (PRD), e pelo presidente da Câmara Municipal, Dyexon Abreu (DC), durante cerimônia iniciada às 15h.

