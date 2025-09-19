Cearense Girão participa da visita de senadores a Carla Zambelliem prisão na Itália

Cearense Girão participa da visita de senadores a Carla Zambelliem prisão na ItáliaSenador Eduardo Girão integra grupo de senadores bolsonarista que visitaram a deputada federal licenciada. Também cearense, Coronel Aginaldo estava presente
O senador cearense Eduardo Girão (Novo) está em Roma, na Itália, nesta sexta-feira, 19, ao lado de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Magno Malta (PL-ES) e Damares Alves (Republicanos-DF), para visitar a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) que está detida no Complexo Penitenciário de Rebibbia desde julho.
Na capital italiana também está Antônio Aginaldo de Oliveira, o coronel Aginaldo (PL-CE), marido de Zambelli. Ele foi candidato a prefeito de Caucaia nas eleições de 2024 e chegou a ocupar o cargo de secretário municipal de Segurança Pública da cidade da Região Metropolitana de Fortaleza, mas foi exonerado do cargo em junho deste ano.
Segundo Girão, a visita à deputada é uma visita “humanitária”. “Zero de verba pública. Estamos indo com as despesas pagas pelo nosso bolso”, afirmou o senador para o colunista do O POVO Carlos Mazza, que assina a coluna Vertical.
Em entrevista coletiva no fim da visita, o senador Flávio Bolsonaro pediu que o ministro da Justiça italiano deixasse a deputada licenciada em prisão domiciliar na Itália, “porque no Brasil ela vai ser ainda mais perseguida”.
“E vai ter os seus direitos humanos ainda mais violentados por aquele que é reconhecidamente um violador de direitos, algoz de brasileiros, Alexandre de Moraes”, continuou o parlamentar.
De acordo com a assessoria de Eduardo Girão, a "visita humanitária" tem como finalidade "acompanhar de perto sua situação e prestar solidariedade". O grupo retorna ao Brasil no domingo, 21.
Em vídeos publicados nas redes sociais, os senadores afirmam que a deputada demonstrou "muita tristeza", saudades da família e com "velha sensação de quem está preso" de que foi "abandonada".
Nas gravações, o grupo aparece entrando no Complexo Penitenciário de Rebibbia, em Roma, acompanhado do advogado de Zambelli, Fábio Pagnozzi. O marido da deputada, coronel Aginaldo de Oliveira, também aparece no vídeo. Ele afirmou que não entrou no local, mas fará visita no sábado, 20.
"Ouvimos as coisas, coisa de presídio é presídio, e quando você está num presídio, não é bom, né? Choramos junto, falamos junto da palavra de Deus e falamos de esperança", disse o senador Malta.
Girão chamou a prisão de "caçada implacável com o dinheiro do povo" por estarem "contratando advogado no exterior para caçar brasileiro".
Extradição
Zambelli aguarda o processo de extradição para o Brasil, que pode durar de um ano e meio a dois anos. No fim do mês passado, a Justiça italiana decidiu mantê-la presa durante o trâmite. A defesa da deputada alegava questões de saúde e pedia que ela pudesse aguardar a decisão em liberdade.
Damares afirmou ter sido "emocionante" ver Zambelli. "Ela, nas condições em que está, uma mulher doente, enferma, longe do filho, longe do pai, longe da mãe. Mas a esperança hoje, no coração da Carla, reacendeu. Brasil, continue orando por ela", disse em vídeo gravado por Malta.
Durante os dias na Itália, os senadores também planejam encontros com parlamentares italianos. A intenção, afirmam, é promover "interlocução com autoridades italianas competentes, reforçando a importância de que a deputada possa responder ao processo em liberdade".
Os parlamentares voltaram a afirmar que as despesas da viagem, como passagens e hospedagem, serão integralmente custeadas por eles, sem custos para o Senado Federal.
Fuga de Zambelli
Zambelli fugiu para a Europa após ser condenada a dez anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o auxílio do hacker Walter Delgatti Neto.
Já presa, ela foi condenada pela segunda vez, por porte ilegal de arma de fogo no fatídico episódio de perseguição contra um homem na véspera das eleições de 2022. Na Câmara, o processo de cassação de seu mandato parlamentar segue em fase de instrução processual.
Com Agência Estado