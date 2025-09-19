Cearense Girão participa da visita de senadores a Carla Zambelliem prisão na Itália

O senador Eduardo Girão (Novo), a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL) e coronel Aginaldo (PL) / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO; Vinicius Loures/Câmara dos Deputados; Fernanda Barros / O Povo

O senador cearense Eduardo Girão (Novo) está em Roma, na Itália, nesta sexta-feira, 19, ao lado de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Magno Malta (PL-ES) e Damares Alves (Republicanos-DF), para visitar a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) que está detida no Complexo Penitenciário de Rebibbia desde julho.

Na capital italiana também está Antônio Aginaldo de Oliveira, o coronel Aginaldo (PL-CE), marido de Zambelli. Ele foi candidato a prefeito de Caucaia nas eleições de 2024 e chegou a ocupar o cargo de secretário municipal de Segurança Pública da cidade da Região Metropolitana de Fortaleza, mas foi exonerado do cargo em junho deste ano.

“E vai ter os seus direitos humanos ainda mais violentados por aquele que é reconhecidamente um violador de direitos, algoz de brasileiros, Alexandre de Moraes”, continuou o parlamentar.

De acordo com a assessoria de Eduardo Girão, a "visita humanitária" tem como finalidade "acompanhar de perto sua situação e prestar solidariedade". O grupo retorna ao Brasil no domingo, 21. Em vídeos publicados nas redes sociais, os senadores afirmam que a deputada demonstrou "muita tristeza", saudades da família e com "velha sensação de quem está preso" de que foi "abandonada".

Nas gravações, o grupo aparece entrando no Complexo Penitenciário de Rebibbia, em Roma, acompanhado do advogado de Zambelli, Fábio Pagnozzi. O marido da deputada, coronel Aginaldo de Oliveira, também aparece no vídeo. Ele afirmou que não entrou no local, mas fará visita no sábado, 20. "Ouvimos as coisas, coisa de presídio é presídio, e quando você está num presídio, não é bom, né? Choramos junto, falamos junto da palavra de Deus e falamos de esperança", disse o senador Malta. Girão chamou a prisão de "caçada implacável com o dinheiro do povo" por estarem "contratando advogado no exterior para caçar brasileiro".