Marido de Carla Zambelli, Coronel Aginaldo está com a esposa foragida no exterior

Deputada federal teve passaportes e bens bloqueados após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou ainda a prisão de Zambelli. Aginaldo é secretário de Segurança em Caucaia

O secretário de Segurança de Caucaia, Coronel Aginaldo (PL), está com a esposa, a deputada federal Carla Zambelli, no exterior. A informação foi confirmada ao O POVO pela assessoria da deputada. Zambelli é considerada foragida pela Justiça, porque deixou o país após ser condenada a 10 anos de prisão em caso sobre violação do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O nome da parlamentar já consta, inclusive, na lista de difusão vermelha da Interpol. Ela teve passaportes, bens e vencimentos bloqueados após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou ainda a prisão de Carla Zambelli.