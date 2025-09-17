Otto sobre PEC da Blindagem: 'Difícil ser aprovada no Senado'

Em entrevista ao O POVO News, senador Otto Alencar avaliou como "difícil" a possibilidade da PEC da Blindagem ser aprovada no Senado / Crédito: O POVO News

O senador Otto Alencar (PSD-BA) considerou como “muito difícil” a aprovação da PEC da Blindagem no Senado Federal. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa também criticou a proposta e avaliou que o aumento da imunidade parlamentar poderá resultar em impunidade. Em entrevista ao O POVO News na noite desta quarta-feira, 17, o senador afirmou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), garantiu que a PEC tramitará primeiro na CCJ e será analisada pela ordem de chegada das matérias. Alencar, no entanto, destacou que a medida não tem urgência.

Ainda em entrevista ao O POVO News, o senador Otto Alencar considerou a medida um “absurdo” e uma “falta de respeito com o eleitor”.

Projeto de anistia Em meio as movimentações da PEC da Blindagem, a oposição bolsonarista também se articula para pautar em urgência o projeto de lei que prevê anistia para envolvidos em atos golpistas. Sobre o tema, o senador Otto Alencar frisou que, caso o projeto seja encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado, a proposta não será pautada.

