PEC da Blindagem: 74% rejeitam aval do Congresso para operações

Plenário da Câmara dos Deputados / Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Tramita na Câmara dos Deputados a "PEC da Blindagem", que prevê uma maior proteção a parlamentares contra ações judiciais e exige autorização prévia do Congresso para que investigações contra deputados e senadores ocorram. 74% dos brasileiros são contra a medida, segundo dados da pesquisa Latam Pulse Brasil, uma iniciativa conjunta entre AtlasIntel e Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira, 28. O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 25 de agosto, com participação de 6.238 respondentes. A pesquisa questionou sobre o pacote de medidas previstas no texto que tramita no Legislativo, indagando se os participantes são "contra" ou "a favor".

Outras perguntas Acerca do assunto, outras perguntas foram realizadas no âmbito da proposta que corre no Legislativo. Para os respondentes, os seguintes temas foram colocados. Fim do foro privilegiado: o STF deixará de cuidar de inquéritos contra parlamentares - (contra: 44%; a favor: 50%; não sei: 6%) ;

; Ficará proibida a prisão de deputados e senadores, exceto em flagrante de crime inafiançável - (contra: 70%; a favor: 28%; não sei: 2%) ;

; A polícia só poderá realizar operações nas dependências do Congresso com aval da Câmara e/ou do Senado - (contra: 71%; a favor: 27%; não sei: 2%). Entenda a PEC da Blindagem Também chamada de "PEC das Prerrogativas", o texto prevê retorno de regras originais da Constituição de 1988, quando parlamentares só podiam ser investigados criminalmente com autorização prévia de suas Casas Legislativas. A nova redação, relatada pelo deputado Lafayette de Andrada, parece ainda não estar pronto. Após reunião entre líderes, ainda não houve consenso sobre a proposta, o que quebrou a expectativa de ser apreciada no Plenário da Câmara na quarta-feira, 28.

De acordo com a proposta original, a prisão em flagrante de parlamentares só poderá ocorrer nos casos de crimes inafiançáveis citados explicitamente pela Constituição como racismo, crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

A proposta tem origem no episódio em que o ex-deputado federal Daniel Silveira teve prisão decretada após publicar vídeo nas redes sociais atacando o Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes. Dentre as mudanças, ficaria proibido a determinação de prisão cautelar por decisão monocrática, ou seja, por um único ministro STF. Ainda segundo a PEC, no caso de uma prisão em flagrante, o parlamentar deverá ser encaminhado para a respectiva Casa e permanecerá sob sua custódia até o Plenário se manifestar definitivamente pela manutenção ou não da prisão. Os autos do processo deverão ser remetidos nas 24 horas seguintes à prisão.

