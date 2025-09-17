Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PL afirma que urgência de projeto da anistia está na pauta da Câmara desta quarta-feira

Tipo Notícia

O Partido Liberal (PL) afirmou em publicação no X (antigo Twitter) no fim da tarde desta quarta-feira, 17, que o pedido de urgência na tramitação do projeto de anistia está na pauta da Câmara dos Deputados. A reunião de líderes que definirá se a urgência entrará na agenda do dia ainda ocorrerá nesta quarta, com previsão para as 19h. Após a publicação da página oficial do partido, vários parlamentares bolsonaristas passaram a publicar "anistia já!" em suas redes sociais.

Em sinalização no sentido de pautar a urgência, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), determinou na tarde desta quarta que o projeto de lei que concede a anistia ampla e irrestrita aos envolvidos no 8 de Janeiro seja separado de outros projetos com esse teor. Após ser separado, Motta determina que o texto vá para apreciação do plenário, siga em regime ordinário e seja analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

O PL 2.162/23, de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), "concede anistia aos participantes das manifestações reivindicatórias de motivação política ocorridas entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor desta Lei". Não há ainda, entretanto, definição pública sobre qual o texto que será pleiteado pela oposição para avançar na Casa. O objetivo central dos opositores é que a medida beneficie o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a mais de 27 anos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por golpe de Estado e outros quatro crimes.

