PL afirma que urgência de projeto da anistia está na pauta da Câmara desta quarta-feira

O Partido Liberal (PL) afirmou em publicação no X (antigo Twitter) no fim da tarde desta quarta-feira, 17, que o pedido de urgência na tramitação do projeto de anistia está na pauta da Câmara dos Deputados. A reunião de líderes que definirá se a urgência entrará na agenda do dia ainda ocorrerá nesta quarta, com previsão para as 19h. Após a publicação da página oficial do partido, vários parlamentares bolsonaristas passaram a publicar "anistia já!" em suas redes sociais.

Em sinalização no sentido de pautar a urgência, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), determinou na tarde desta quarta que o projeto de lei que concede a anistia ampla e irrestrita aos envolvidos no 8 de Janeiro seja separado de outros projetos com esse teor. Após ser separado, Motta determina que o texto vá para apreciação do plenário, siga em regime ordinário e seja analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.